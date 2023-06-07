https://sputniknews.com.tr/20230607/meteoroloji-3-bolgeyi-uyardi-ogleden-sonraya-dikkat-1072116106.html

Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı: Öğleden sonraya dikkat

Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı: Öğleden sonraya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Haziran'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Rize, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T06:48+0300

2023-06-07T06:48+0300

2023-06-07T06:48+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgelere göre hava durumuMARMARA Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BİLECİK °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 16°C, 24°C Parçalı bulutlu SAKARYA °C, 27°C Parçalı bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu K.MARAŞ °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu YOZGAT °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. RİZE °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı SAMSUN °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı IĞDIR °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20230606/meteoroloji-cok-sayida-il-icin-uyardi-kuvvetli-olacak-1072063795.html

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