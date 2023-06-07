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https://sputniknews.com.tr/20230607/kira-artisinda-hayalet-ev-faktoru-istanbulda-400-bin-konut-bos-yabancilarin-da-etkisi-var-1072123510.html
Kira artışında 'hayalet ev' faktörü: 'İstanbul'da 400 bin konut boş, yabancıların da etkisi var'
Kira artışında 'hayalet ev' faktörü: 'İstanbul'da 400 bin konut boş, yabancıların da etkisi var'
Kiraya yüzde 25 zam sınırından memnun olmayan, tahliyeden korkan ve piyasanın yükselmesini bekleyen mülk sahipleri evlerini boş tutmaya başladı. Çin ve bazı... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T11:46+0300
2023-06-07T12:10+0300
ekonomi
fahiş fiyat
kira
artış
hayalet
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Enflasyonun altında kalan yüzde 25’lik kira artış sınırlamasını yetersiz bulan, tahliye sorunu yaşamak istemeyen ve piyasanın yükselmesini bekleyen mülk sahipleri evlerini boş tutmaya başladı. Bu boş tutulan evler sektörde ‘hayalet ev’ olarak tanımlanıyor ve kira artışlarını tetikliyor.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da 700 bin adres boş görünüyor. Bunun yarısı bile olsa yaklaşık 400 bin konut yapar” demişti.Emlak danışmanları da su faturalarından yola çıkılarak yaptıkları hesaplamalara göre İstanbul’da bu şekilde 400 bin ‘hayalet konut’ olduğunu bildiriyor.Dünya’dan Hamide Hangül’e konuşan emlak uzmanlarına göre blok halinde bazı projelerden daire satın alan Çinli yatırımcıların yanı sıra, bazı Ortadoğu ve Körfez ülke vatandaşları da evlerini boş tutuyor. Uzmanlar, bunun nedenini şöyle açıklıyor: ‘Kira fiyatlarında artış devam eder’Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, mülk sahiplerinin evleri boş tutmasında, kiralama konusunda kendisinin ya da çevresindeki yakın insanların yaşadıkları olumsuz tecrübelerin etkili olduğuna işaret etti.Satılık konut fiyatlarında çok hızlı bir artış beklemediklerine işaret eden Akdoğan şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230602/fahis-kiralara-yasal-duzenleme-yolda-3-alternatif-uzerinde-calisiliyor-1071918814.html
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Kira artışında 'hayalet ev' faktörü: 'İstanbul'da 400 bin konut boş, yabancıların da etkisi var'

11:46 07.06.2023 (güncellendi: 12:10 07.06.2023)
© AAİstanbul, konut, boğaz
İstanbul, konut, boğaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
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Kiraya yüzde 25 zam sınırından memnun olmayan, tahliyeden korkan ve piyasanın yükselmesini bekleyen mülk sahipleri evlerini boş tutmaya başladı. Çin ve bazı Arap ülke vatandaşlarının da hem tatil, hem kar satışı için evlerini kiralamadığı, boş tutulan 'hayalet evlerin' yeni zammı tetiklediği vurgulandı.
Enflasyonun altında kalan yüzde 25’lik kira artış sınırlamasını yetersiz bulan, tahliye sorunu yaşamak istemeyen ve piyasanın yükselmesini bekleyen mülk sahipleri evlerini boş tutmaya başladı. Bu boş tutulan evler sektörde ‘hayalet ev’ olarak tanımlanıyor ve kira artışlarını tetikliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da 700 bin adres boş görünüyor. Bunun yarısı bile olsa yaklaşık 400 bin konut yapar” demişti.
Emlak danışmanları da su faturalarından yola çıkılarak yaptıkları hesaplamalara göre İstanbul’da bu şekilde 400 bin ‘hayalet konut’ olduğunu bildiriyor.
Dünya’dan Hamide Hangül’e konuşan emlak uzmanlarına göre blok halinde bazı projelerden daire satın alan Çinli yatırımcıların yanı sıra, bazı Ortadoğu ve Körfez ülke vatandaşları da evlerini boş tutuyor. Uzmanlar, bunun nedenini şöyle açıklıyor:

“Tatil amaçlı geldikçe kalmak, kar satışı için beklemek isteyenler ya da vatandaşlık şartı olan 400 bin doları tamamlamak için 2-3 daire alanlar, birini boş bırakıyor.”

‘Kira fiyatlarında artış devam eder’

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, mülk sahiplerinin evleri boş tutmasında, kiralama konusunda kendisinin ya da çevresindeki yakın insanların yaşadıkları olumsuz tecrübelerin etkili olduğuna işaret etti.
Satılık konut fiyatlarında çok hızlı bir artış beklemediklerine işaret eden Akdoğan şunları söyledi:
“Orada bir doygunluk var. Eskisi gibi hızlı bir fiyat artışı görmeyiz. Ancak kirada aynı hareketlilik devam eder. Çünkü halen arz sıkıntısı var. Örnek olarak bu yıl ev fiyatlarına yüzde 30 zam gelecekse kiraların yüzde 40-50 artacağını düşünüyorum. Satılıkta yüzde 20 zam olursa kiralıklar yüzde 30 artar.”
Kira - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
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Fahiş kiralara yasal düzenleme yolda: 3 alternatif üzerinde çalışılıyor
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