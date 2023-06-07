Kılıçdaroğlu'nun fatura çağrısına Bülent Turan'dan yanıt: Bu iddia da yalanlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Onur Öymen: Genel başkan değişimi güç kazandırır
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyon Galatasaray derbiden de mutlu ayrıldı
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
CHP MYK'sındaki değişim ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
BRICS ve Küresel Güney'in meydan okuması
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Nurhan Damcıoğlu'nun ardından
18:33
87 dk
Z RAPORU
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye ekonomisi yeniden 'ortodoks' çizgiye mi dönüyor?
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230607/kilicdaroglunun-fatura-cagrisina-bulent-turandan-yanit-bu-iddia-da-yalanlandi-1072118210.html
Kılıçdaroğlu'nun fatura çağrısına Bülent Turan'dan yanıt: Bu iddia da yalanlandı
Kılıçdaroğlu'nun fatura çağrısına Bülent Turan'dan yanıt: Bu iddia da yalanlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremzedelerin faturalarına yönelik yaptığı çağrıya, AK Parti'li Bülent Turan'dan yanıt geldi. Turan, "Bu iddia da... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T08:48+0300
2023-06-07T08:50+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
bülent turan
fatura
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071880009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3e36806e2eb2ff784f34be9e4c41111.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fatura çağrısında bulanarak, "Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin" dedi. AK Parti'li Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turan, "Bu iddia da yalanlandı! Türk siyasal hayatımızın en büyük sorunu; sorumsuz, anlık, iftira, yalan ve hakarete varan bu dil! Keşke böyle olmasa. Sonra neden yüzde 25’i aşamıyoruz diyorlar! Bu aziz millet bu ucuz dile pirim vermedi, vermeyecek" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230606/fatih-altayli-kemal-beyin-bir-kopegi-olsaydi-sahibi-eve-geldiginde-o-bile-heyecanlanmazdi-1072093455.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071880009_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_018f021d2dbad38aa00ee6afe21275f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, bülent turan, fatura
kemal kılıçdaroğlu, bülent turan, fatura

Kılıçdaroğlu'nun fatura çağrısına Bülent Turan'dan yanıt: Bu iddia da yalanlandı

08:48 07.06.2023 (güncellendi: 08:50 07.06.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
Abone olTelegram
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremzedelerin faturalarına yönelik yaptığı çağrıya, AK Parti'li Bülent Turan'dan yanıt geldi. Turan, "Bu iddia da yalanlandı" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fatura çağrısında bulanarak, "Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin" dedi.
AK Parti'li Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turan, "Bu iddia da yalanlandı! Türk siyasal hayatımızın en büyük sorunu; sorumsuz, anlık, iftira, yalan ve hakarete varan bu dil! Keşke böyle olmasa. Sonra neden yüzde 25’i aşamıyoruz diyorlar! Bu aziz millet bu ucuz dile pirim vermedi, vermeyecek" ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
POLİTİKA
Fatih Altaylı: Kemal Bey’in bir köpeği olsaydı, sahibi eve geldiğinde o bile heyecanlanmazdı
Dün, 16:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала