https://sputniknews.com.tr/20230607/kilicdaroglunun-fatura-cagrisina-bulent-turandan-yanit-bu-iddia-da-yalanlandi-1072118210.html
Kılıçdaroğlu'nun fatura çağrısına Bülent Turan'dan yanıt: Bu iddia da yalanlandı
Kılıçdaroğlu'nun fatura çağrısına Bülent Turan'dan yanıt: Bu iddia da yalanlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremzedelerin faturalarına yönelik yaptığı çağrıya, AK Parti'li Bülent Turan'dan yanıt geldi. Turan, "Bu iddia da... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T08:48+0300
2023-06-07T08:48+0300
2023-06-07T08:50+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
bülent turan
fatura
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fatura çağrısında bulanarak, "Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin" dedi. AK Parti'li Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turan, "Bu iddia da yalanlandı! Türk siyasal hayatımızın en büyük sorunu; sorumsuz, anlık, iftira, yalan ve hakarete varan bu dil! Keşke böyle olmasa. Sonra neden yüzde 25’i aşamıyoruz diyorlar! Bu aziz millet bu ucuz dile pirim vermedi, vermeyecek" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230606/fatih-altayli-kemal-beyin-bir-kopegi-olsaydi-sahibi-eve-geldiginde-o-bile-heyecanlanmazdi-1072093455.html
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kemal kılıçdaroğlu, bülent turan, fatura
kemal kılıçdaroğlu, bülent turan, fatura
Kılıçdaroğlu'nun fatura çağrısına Bülent Turan'dan yanıt: Bu iddia da yalanlandı
08:48 07.06.2023 (güncellendi: 08:50 07.06.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremzedelerin faturalarına yönelik yaptığı çağrıya, AK Parti'li Bülent Turan'dan yanıt geldi. Turan, "Bu iddia da yalanlandı" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fatura çağrısında bulanarak, "Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin" dedi.
AK Parti'li Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turan, "Bu iddia da yalanlandı! Türk siyasal hayatımızın en büyük sorunu; sorumsuz, anlık, iftira, yalan ve hakarete varan bu dil! Keşke böyle olmasa. Sonra neden yüzde 25’i aşamıyoruz diyorlar! Bu aziz millet bu ucuz dile pirim vermedi, vermeyecek" ifadelerini kullandı.