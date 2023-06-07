https://sputniknews.com.tr/20230607/kilicdaroglunun-fatura-cagrisina-bulent-turandan-yanit-bu-iddia-da-yalanlandi-1072118210.html

Kılıçdaroğlu'nun fatura çağrısına Bülent Turan'dan yanıt: Bu iddia da yalanlandı

Kılıçdaroğlu'nun fatura çağrısına Bülent Turan'dan yanıt: Bu iddia da yalanlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremzedelerin faturalarına yönelik yaptığı çağrıya, AK Parti'li Bülent Turan'dan yanıt geldi. Turan, "Bu iddia da... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T08:48+0300

2023-06-07T08:48+0300

2023-06-07T08:50+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

bülent turan

fatura

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fatura çağrısında bulanarak, "Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin" dedi. AK Parti'li Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turan, "Bu iddia da yalanlandı! Türk siyasal hayatımızın en büyük sorunu; sorumsuz, anlık, iftira, yalan ve hakarete varan bu dil! Keşke böyle olmasa. Sonra neden yüzde 25’i aşamıyoruz diyorlar! Bu aziz millet bu ucuz dile pirim vermedi, vermeyecek" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230606/fatih-altayli-kemal-beyin-bir-kopegi-olsaydi-sahibi-eve-geldiginde-o-bile-heyecanlanmazdi-1072093455.html

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