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İtalya'da eski başbakan ve savunma sanayii şirketinin eski CEO'su hakkında 'yolsuzluk' soruşturması
İtalya'da eski başbakan ve savunma sanayii şirketinin eski CEO'su hakkında 'yolsuzluk' soruşturması
İtalya'da eski Başbakanlardan Massimo D'Alema ve İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo'nun eski üst yöneticisi (CEO) Alessandro Profumo hakkında Kolombiya'ya... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T00:39+0300
2023-06-07T00:39+0300
dünya
italya
yolsuzluk
soruşturma
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İtalyan ANSA ajansının haberinde, Napoli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, D'Alema ve Profumo'nun Roma'daki ev ve ofislerinde arama yapıldığı aktarıldı.D'Alema ve Profumo ile beraber 8 kişinin uluslararası çapta yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle soruşturuldukları belirtildi.Soruşturmanın özellikle İtalya'nın Leonardo firmasının ürettiği M346 eğitim jeti ile Fincantieri'nin ürettiği korvetler ve denizaltıların Kolombiya'ya satışıyla alakalı olduğu bilgisi aktarıldı.Başsavcılığın ekonomik suçlar birimindeki müfettişlerinin incelediği söz konusu satış için bahsi geçen ürünlerin değerinin 4 milyar avronun üzerinde olduğu kaydedildi.Haberde, savcıların, söz konusu planlı satış anlaşmasının, İtalyan ile Kolombiyalı taraflar arasında eşit olarak pay edilecek toplam 80 milyon euro'luk bir komisyonu içerdiğinden şüphelendiği ayrıca bunun Kolombiya'daki olası alıcılarından birinin eski Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanı Yardımcısı Lucia Ramirez olabileceği iddiası üzerinde durduğu vurgulandı.Bununla beraber, tarafların parayı nasıl bölüşecekleri konusunda anlaşamadıkları için satışın gerçekleşmediği de haberlere yansıdı.Soruşturmada iddia edilen uluslararası yolsuzluk suçlamasının Ocak 2022'ye dayandığı belirtildi.İtalyan basınında çıkan diğer haberlerde de 1998-2000 döneminde Başbakanlık yapan Massimo D'Alema'nın söz konusu satışa yönelik arabuluculuk faaliyetinde bulunmuş olabileceği iddiasına yer verilirken, eski Başbakan'ın soruşturmada adli makamlarla tam işbirliği yaptığı kaydedildi.Bu arada, İtalya'da çıkan haberler doğrultusunda Kolombiya kamuoyunda da gemi ve uçak alım işlemleri için ödendiği iddia edilen rüşvetlerle alakalı soruşturma başlatılması istendiği basına yansıdı.
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italya, yolsuzluk, soruşturma
italya, yolsuzluk, soruşturma

İtalya'da eski başbakan ve savunma sanayii şirketinin eski CEO'su hakkında 'yolsuzluk' soruşturması

00:39 07.06.2023
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTEMassimo D'Alema
Massimo D'Alema - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
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İtalya'da eski Başbakanlardan Massimo D'Alema ve İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo'nun eski üst yöneticisi (CEO) Alessandro Profumo hakkında Kolombiya'ya askeri uçak, denizaltı ve gemi satışıyla alakalı soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının haberinde, Napoli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, D'Alema ve Profumo'nun Roma'daki ev ve ofislerinde arama yapıldığı aktarıldı.
D'Alema ve Profumo ile beraber 8 kişinin uluslararası çapta yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle soruşturuldukları belirtildi.
Soruşturmanın özellikle İtalya'nın Leonardo firmasının ürettiği M346 eğitim jeti ile Fincantieri'nin ürettiği korvetler ve denizaltıların Kolombiya'ya satışıyla alakalı olduğu bilgisi aktarıldı.
Başsavcılığın ekonomik suçlar birimindeki müfettişlerinin incelediği söz konusu satış için bahsi geçen ürünlerin değerinin 4 milyar avronun üzerinde olduğu kaydedildi.
Haberde, savcıların, söz konusu planlı satış anlaşmasının, İtalyan ile Kolombiyalı taraflar arasında eşit olarak pay edilecek toplam 80 milyon euro'luk bir komisyonu içerdiğinden şüphelendiği ayrıca bunun Kolombiya'daki olası alıcılarından birinin eski Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanı Yardımcısı Lucia Ramirez olabileceği iddiası üzerinde durduğu vurgulandı.
Bununla beraber, tarafların parayı nasıl bölüşecekleri konusunda anlaşamadıkları için satışın gerçekleşmediği de haberlere yansıdı.
Soruşturmada iddia edilen uluslararası yolsuzluk suçlamasının Ocak 2022'ye dayandığı belirtildi.
İtalyan basınında çıkan diğer haberlerde de 1998-2000 döneminde Başbakanlık yapan Massimo D'Alema'nın söz konusu satışa yönelik arabuluculuk faaliyetinde bulunmuş olabileceği iddiasına yer verilirken, eski Başbakan'ın soruşturmada adli makamlarla tam işbirliği yaptığı kaydedildi.
Bu arada, İtalya'da çıkan haberler doğrultusunda Kolombiya kamuoyunda da gemi ve uçak alım işlemleri için ödendiği iddia edilen rüşvetlerle alakalı soruşturma başlatılması istendiği basına yansıdı.
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