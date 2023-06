https://sputniknews.com.tr/20230607/italya-tunusa-700-milyon-euro-finansman-saglayacak-1072113240.html

İtalya, Tunus’a 700 milyon euro finansman sağlayacak

İtalya, Tunus’a 700 milyon euro finansman sağlayacak

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul etti... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T01:35+0300

2023-06-07T01:35+0300

2023-06-07T01:39+0300

dünya

tunus

kays said

düzensiz göç

göç

euro

afrika

avrupa

giorgia meloni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072113085_0:81:1081:689_1920x0_80_0_0_2aa12c13a022c157a19f7fac78126ea4.jpg

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus’a gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından kabul edildi.Başkent Tunus’ta yer alan Kartaca Sarayı’nda gerçekleşen kabulün ardından Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülü mesajda konuşan Meloni, “Tunus devletinin egemenliğine tam saygı duyuyoruz. Sağlık ve diğer öncelikli sektörlerde kullanılmak üzere 700 euro finansman desteği sağlamayı planlıyoruz. Ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) ile devam eden görüşmelerde bir an önce anlaşmaya varılması için yoğun çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.Tunus Cumhurbaşkanı Said, geçen hafta görüştüğü İtalya Başbakanı Meloni'yi ülkesine davet etmişti.Düzensiz göç sorununu görüşmek üzere bugün Tunus’a gelen Meloni’yi Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan karşıladı.Tunus Cumhurbaşkanı Said, düzensiz göçün hep birlikte ele alınması gerektiğini söylediÖte yandan, Cumhurbaşkanı Kays Said, düzensiz göç konusunda Akdeniz ve ilgili Sahra Altı Afrika ülkelerini kapsayan bir zirve yapılması çağrısında bulunduTunus Cumhurbaşkanı Kays Said, düzensiz göçün ilgili ülkelerle hep birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.Tunus Cumhurbaşkanlığı, Said'in, Meloni'yi kabulü sonrasında yazılı açıklama yaptı."Göçmenleri bir mal olarak gören örgütleri ortadan kaldırmak için çalışmalıyız" diyen Said, "Bunun çözümü güvenlik olamaz, güvenlik yoluyla her türlü suçla mücadele edilir. Halbuki güvenlik; sefaleti, yoksulluğu ve yoksunluğu ortadan kaldırma." ifadelerini kullandı.Her gün giderek zorlaşan düzensiz göçün hep birlikte ele alınması gerektiğine işaret eden Said, "Akdeniz'in güneyi ve kuzeyinin yanı sıra Sahra'nın güneyindeki (Sahra Altı Afrika) tüm ilgili ülkeleri kapsayan bir zirve çerçevesinde ortak çözüm bulma" çağrısında bulundu.Düzensiz göç konusunda Tunus'un "artık sadece bir geçiş noktası olmadığını" vurgulayan Said, birçok göçmenin Tunus'u "yerleşmek için bir varış noktası" olarak gördüğüne dikkati çekti.Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

tunus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tunus, kays said, düzensiz göç, göç, euro, afrika, avrupa, giorgia meloni