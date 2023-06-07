https://sputniknews.com.tr/20230607/istanbulda-silahli-saldirida-olayla-alakasiz-kisiyi-oldurdu-1072120391.html

İstanbul'da silahlı saldırıda olayla alakasız kişiyi öldürdü

İstanbul'da silahlı saldırıda olayla alakasız kişiyi öldürdü

Beyoğlu'da saldırganın, aralarında anlaşmazlık bulunan bir kişiye açtığı ateş sonucunda olayla alakasız kenarda oturan yaşlı adam vuruldu. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T10:11+0300

2023-06-07T10:11+0300

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türkiye

silahlı saldırı

beyoğlu

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Beyoğlu'nda dün öğle saatlerinde bir dernek önünde duran Cüneyt Y.'ye (47) yaya olarak yaklaşan kasklı bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın açtığı 5 el ateş sonucunda Cüneyt Y. bacağından yaralanırken, derneğin önünde oturan olayla alakasız 64 yaşındaki Mehmet İlhan Ergün ağır şekilde yaralandı. Saldırgan da geldiği motosikletlinin arkasına binerek kayıplara karıştı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, karnından tek kurşunla yaralanan Ergün'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Ergün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Cüneyt Y. ise taksiyle gittiği hastanede tedavi altına alındı. Cüneyt Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yakalama çalışmaları sürüyorÖte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın olay yerine geldiği motosikletin plakasız olduğu belirlendi. Şahsı adım adım takip eden polisin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230607/erkek-ogrenci-yurdunun-bahcesinde-guvenlik-gorevlisi-olduruldu-1072117371.html

türkiye

beyoğlu

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silahlı saldırı, beyoğlu