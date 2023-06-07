İngiltere: Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin hasar almasıyla ilgili birilerini suçlamak için erken

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Onur Öymen: Genel başkan değişimi güç kazandırır
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyon Galatasaray derbiden de mutlu ayrıldı
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
CHP MYK'sındaki değişim ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
BRICS ve Küresel Güney'in meydan okuması
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Nurhan Damcıoğlu'nun ardından
18:33
87 dk
Z RAPORU
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/ingiltere-kahovka-hidroelektrik-santralinin-hasar-almasiyla-ilgili-birilerini-suclamak-icin-erken-1072115176.html
İngiltere: Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin hasar almasıyla ilgili birilerini suçlamak için erken
İngiltere: Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin hasar almasıyla ilgili birilerini suçlamak için erken
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'nın Novaya Kahovka kenti yakınındaki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin bombalı saldırıya uğrayarak ağır hasar... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T03:03+0300
2023-06-07T03:03+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ukrayna
rishi sunak
kahovka hidroelektrik santrali
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/15/1063688469_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c5c1ed5eb7cc6c5c7f4b490671eca9ee.jpg
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'nın Novaya Kahovka kenti yakınındaki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nde bombalı saldırı sonucu oluşan tahribatla alakalı açıklamada bulundu.Evening Standard gazetesinin aktardığına göre basın mensuplarına demeç veren Sunak, İngiliz askeri ve istihbarat kurumlarının Kahovka'daki durumu incelediğini ve olayla ilgili olarak herhangi bir tarafı suçlamak için henüz çok erken olduğunu belirtti.Sunak, "Askeri ve istihbarat birimlerimiz şu anda bunu inceliyor, dolayısıyla bunu önceden tahmin etmek ve kesin bir yargıya varmak için henüz çok erken. Ancak şunu söyleyebilirim ki, eğer kasıtlı bir saldırı ise, bence savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'da sivil altyapıya yönelik en büyük saldırı olacaktır" ifadelerini kullandı."Sivil altyapıya yönelik saldırılar dehşet verici ve yanlış" diyen Başbakan, Ukrayna'daki çatışmalarda sivil altyapıya yönelik saldırılara dair benzer örneklerin yaşandığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230606/ukrayna-guclerinin-saldirdigi-kahovka-hidroelektrik-santrali-hakkinda-neler-biliniyor-1072100729.html
ingiltere
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/15/1063688469_193:0:1200:755_1920x0_80_0_0_46973ebcee42a5662489f7745f20fd28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, ukrayna, rishi sunak, kahovka hidroelektrik santrali
ingiltere, ukrayna, rishi sunak, kahovka hidroelektrik santrali

İngiltere: Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin hasar almasıyla ilgili birilerini suçlamak için erken

03:03 07.06.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFFRishi Sunak
Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFF
Abone olTelegram
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'nın Novaya Kahovka kenti yakınındaki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin bombalı saldırıya uğrayarak ağır hasar almasıyla alakalı birilerini suçlamak için henüz çok erken olduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'nın Novaya Kahovka kenti yakınındaki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nde bombalı saldırı sonucu oluşan tahribatla alakalı açıklamada bulundu.
Evening Standard gazetesinin aktardığına göre basın mensuplarına demeç veren Sunak, İngiliz askeri ve istihbarat kurumlarının Kahovka'daki durumu incelediğini ve olayla ilgili olarak herhangi bir tarafı suçlamak için henüz çok erken olduğunu belirtti.
Sunak, "Askeri ve istihbarat birimlerimiz şu anda bunu inceliyor, dolayısıyla bunu önceden tahmin etmek ve kesin bir yargıya varmak için henüz çok erken. Ancak şunu söyleyebilirim ki, eğer kasıtlı bir saldırı ise, bence savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'da sivil altyapıya yönelik en büyük saldırı olacaktır" ifadelerini kullandı.
"Sivil altyapıya yönelik saldırılar dehşet verici ve yanlış" diyen Başbakan, Ukrayna'daki çatışmalarda sivil altyapıya yönelik saldırılara dair benzer örneklerin yaşandığını belirtti.
Novaya Kahovka barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna güçlerinin saldırdığı Kahovka Hidroelektrik Santrali hakkında neler biliniyor?
Dün, 20:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала