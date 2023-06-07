https://sputniknews.com.tr/20230607/ingiltere-kahovka-hidroelektrik-santralinin-hasar-almasiyla-ilgili-birilerini-suclamak-icin-erken-1072115176.html
İngiltere: Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin hasar almasıyla ilgili birilerini suçlamak için erken
İngiltere: Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin hasar almasıyla ilgili birilerini suçlamak için erken
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'nın Novaya Kahovka kenti yakınındaki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin bombalı saldırıya uğrayarak ağır hasar... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T03:03+0300
2023-06-07T03:03+0300
2023-06-07T03:03+0300
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ukrayna
rishi sunak
kahovka hidroelektrik santrali
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'nın Novaya Kahovka kenti yakınındaki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nde bombalı saldırı sonucu oluşan tahribatla alakalı açıklamada bulundu.Evening Standard gazetesinin aktardığına göre basın mensuplarına demeç veren Sunak, İngiliz askeri ve istihbarat kurumlarının Kahovka'daki durumu incelediğini ve olayla ilgili olarak herhangi bir tarafı suçlamak için henüz çok erken olduğunu belirtti.Sunak, "Askeri ve istihbarat birimlerimiz şu anda bunu inceliyor, dolayısıyla bunu önceden tahmin etmek ve kesin bir yargıya varmak için henüz çok erken. Ancak şunu söyleyebilirim ki, eğer kasıtlı bir saldırı ise, bence savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'da sivil altyapıya yönelik en büyük saldırı olacaktır" ifadelerini kullandı."Sivil altyapıya yönelik saldırılar dehşet verici ve yanlış" diyen Başbakan, Ukrayna'daki çatışmalarda sivil altyapıya yönelik saldırılara dair benzer örneklerin yaşandığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230606/ukrayna-guclerinin-saldirdigi-kahovka-hidroelektrik-santrali-hakkinda-neler-biliniyor-1072100729.html
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ingiltere, ukrayna, rishi sunak, kahovka hidroelektrik santrali
ingiltere, ukrayna, rishi sunak, kahovka hidroelektrik santrali
İngiltere: Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin hasar almasıyla ilgili birilerini suçlamak için erken
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'nın Novaya Kahovka kenti yakınındaki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin bombalı saldırıya uğrayarak ağır hasar almasıyla alakalı birilerini suçlamak için henüz çok erken olduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'nın Novaya Kahovka kenti yakınındaki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nde bombalı saldırı sonucu oluşan tahribatla alakalı açıklamada bulundu.
Evening Standard gazetesinin aktardığına göre basın mensuplarına demeç veren Sunak, İngiliz askeri ve istihbarat kurumlarının Kahovka'daki durumu incelediğini ve olayla ilgili olarak herhangi bir tarafı suçlamak için henüz çok erken olduğunu belirtti.
Sunak, "Askeri ve istihbarat birimlerimiz şu anda bunu inceliyor, dolayısıyla bunu önceden tahmin etmek ve kesin bir yargıya varmak için henüz çok erken. Ancak şunu söyleyebilirim ki, eğer kasıtlı bir saldırı ise, bence savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'da sivil altyapıya yönelik en büyük saldırı olacaktır" ifadelerini kullandı.
"Sivil altyapıya yönelik saldırılar dehşet verici ve yanlış" diyen Başbakan, Ukrayna'daki çatışmalarda sivil altyapıya yönelik saldırılara dair benzer örneklerin yaşandığını belirtti.