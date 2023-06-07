https://sputniknews.com.tr/20230607/galatasaray-okan-burukun-maasina-yuzde-50-zam-yapti-1072141893.html
Galatasaray, Okan Buruk'un maaşına yüzde 50 zam yaptı
Galatasaray, Okan Buruk'un maaşına yüzde 50 zam yaptı
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratını 1 yıllığına uzattı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T16:46+0300
2023-06-07T16:46+0300
2023-06-07T16:46+0300
spor
galatasaray
okan buruk
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Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını TFF'ye bildirdi.Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılı ekipteki ilk yılında ligi şampiyon olarak tamamlayan Okan Buruk'un sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyon kullanıldı. Buruk'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılırken tecrübeli çalıştırıcının ücretine de yüzde 50 zam yapıldı.
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galatasaray, okan buruk
Galatasaray, Okan Buruk'un maaşına yüzde 50 zam yaptı
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Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratını 1 yıllığına uzattı.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılı ekipteki ilk yılında ligi şampiyon olarak tamamlayan Okan Buruk'un sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyon kullanıldı.
Buruk'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılırken tecrübeli çalıştırıcının ücretine de yüzde 50 zam yapıldı.