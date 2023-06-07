https://sputniknews.com.tr/20230607/galatasaray-okan-burukun-maasina-yuzde-50-zam-yapti-1072141893.html

Galatasaray, Okan Buruk'un maaşına yüzde 50 zam yaptı

Galatasaray, Okan Buruk'un maaşına yüzde 50 zam yaptı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratını 1 yıllığına uzattı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T16:46+0300

2023-06-07T16:46+0300

2023-06-07T16:46+0300

spor

galatasaray

okan buruk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072017350_0:73:2048:1225_1920x0_80_0_0_f5bc828cac85262e076885762b2f95ac.jpg

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını TFF'ye bildirdi.Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılı ekipteki ilk yılında ligi şampiyon olarak tamamlayan Okan Buruk'un sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyon kullanıldı. Buruk'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılırken tecrübeli çalıştırıcının ücretine de yüzde 50 zam yapıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, okan buruk