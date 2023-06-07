https://sputniknews.com.tr/20230607/fransa-acikta-djokovic-ve-alcaraz-yari-finale-yukseldi-1072111369.html
Fransa Açık'ta Djokovic ve Alcaraz yarı finale yükseldi
Fransa Açık'ta Djokovic ve Alcaraz yarı finale yükseldi
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Sırp Novak... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T00:35+0300
2023-06-07T00:35+0300
2023-06-07T00:35+0300
spor
novak djokovic
fransa açık (roland garros)
tenis
carlos alcaraz
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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gününün akşam seansında, tek erkeklerde çeyrek final müsabakaları yapıldı.1 numaralı seribaşı Alcaraz, toplam 2 saat 12 dakika süren mücadelede Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 6-2, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek son dört tenisçi arasına kaldı.3 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, ilk seti 6-4 kaybettiği maçta 11 numaralı seribaşı Karen Khachanov'u 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek turnuvada 12. kez yarı final biletini aldı.Alcaraz ve Djokovic, yarı finalde karşı karşıya gelecek.
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novak djokovic, fransa açık (roland garros), tenis, carlos alcaraz
novak djokovic, fransa açık (roland garros), tenis, carlos alcaraz
Fransa Açık'ta Djokovic ve Alcaraz yarı finale yükseldi
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Sırp Novak Djokovic yarı finale çıktı.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gününün akşam seansında, tek erkeklerde çeyrek final müsabakaları yapıldı.
1 numaralı seribaşı Alcaraz, toplam 2 saat 12 dakika süren mücadelede Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 6-2, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek son dört tenisçi arasına kaldı.
3 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, ilk seti 6-4 kaybettiği maçta 11 numaralı seribaşı Karen Khachanov'u 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek turnuvada 12. kez yarı final biletini aldı.
Alcaraz ve Djokovic, yarı finalde karşı karşıya gelecek.