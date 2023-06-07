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Fransa Açık'ta Djokovic ve Alcaraz yarı finale yükseldi
Fransa Açık'ta Djokovic ve Alcaraz yarı finale yükseldi
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Sırp Novak... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
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spor
novak djokovic
fransa açık (roland garros)
tenis
carlos alcaraz
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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gününün akşam seansında, tek erkeklerde çeyrek final müsabakaları yapıldı.1 numaralı seribaşı Alcaraz, toplam 2 saat 12 dakika süren mücadelede Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 6-2, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek son dört tenisçi arasına kaldı.3 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, ilk seti 6-4 kaybettiği maçta 11 numaralı seribaşı Karen Khachanov'u 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek turnuvada 12. kez yarı final biletini aldı.Alcaraz ve Djokovic, yarı finalde karşı karşıya gelecek.
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novak djokovic, fransa açık (roland garros), tenis, carlos alcaraz
novak djokovic, fransa açık (roland garros), tenis, carlos alcaraz

Fransa Açık'ta Djokovic ve Alcaraz yarı finale yükseldi

00:35 07.06.2023
© AFP 2023 / VALERY HACHENovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / VALERY HACHE
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Sırp Novak Djokovic yarı finale çıktı.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gününün akşam seansında, tek erkeklerde çeyrek final müsabakaları yapıldı.
1 numaralı seribaşı Alcaraz, toplam 2 saat 12 dakika süren mücadelede Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 6-2, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek son dört tenisçi arasına kaldı.
3 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, ilk seti 6-4 kaybettiği maçta 11 numaralı seribaşı Karen Khachanov'u 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek turnuvada 12. kez yarı final biletini aldı.
Alcaraz ve Djokovic, yarı finalde karşı karşıya gelecek.
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