https://sputniknews.com.tr/20230607/fransa-acikta-djokovic-ve-alcaraz-yari-finale-yukseldi-1072111369.html

Fransa Açık'ta Djokovic ve Alcaraz yarı finale yükseldi

Fransa Açık'ta Djokovic ve Alcaraz yarı finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Sırp Novak... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T00:35+0300

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spor

novak djokovic

fransa açık (roland garros)

tenis

carlos alcaraz

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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gününün akşam seansında, tek erkeklerde çeyrek final müsabakaları yapıldı.1 numaralı seribaşı Alcaraz, toplam 2 saat 12 dakika süren mücadelede Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 6-2, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek son dört tenisçi arasına kaldı.3 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, ilk seti 6-4 kaybettiği maçta 11 numaralı seribaşı Karen Khachanov'u 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek turnuvada 12. kez yarı final biletini aldı.Alcaraz ve Djokovic, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

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novak djokovic, fransa açık (roland garros), tenis, carlos alcaraz