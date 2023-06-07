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https://sputniknews.com.tr/20230607/ev-sahibi-kiracisini-evden-cikmasi-icin-ikna-edemedi-guvenlik-kameralarini-kurekle-kirdi-1072129605.html
Ev sahibi kiracısını evden çıkması için ikna edemedi: Güvenlik kameralarını kürekle kırdı
Ev sahibi kiracısını evden çıkması için ikna edemedi: Güvenlik kameralarını kürekle kırdı
Bakırköy'de bir ev sahibi evini boşaltmasını istediği kiracısını ikna edemeyince, hakaretler savurup güvenlik için taktırdığı kameralarını kürekle kırıp... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T13:04+0300
2023-06-07T13:51+0300
yaşam
ev sahibi
kiracı
kiralık
anlaşmazlık
uzaklaştırma
video
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Bakırköy Florya Mahallesi'nde iddiaya göre ev sahibi 2 yıldır evinde kiracı olarak yaşayan Ozan Erdem Canel ve nişanlısına evi boşaltmaları için baskı yapmaya başladı. Olumlu cevap alamayan ev sahibi ilk önce kiracısının kapısına gelerek elektrik saatini kapatıp karanlıkta kalmalarına neden oldu. Canel'in ev sahibinden şikayetçi olması üzerine uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Yasağın sona ermesinin ardından tekrar tehditlere başlayan ev sahibi bu defa ise elektrik saatini tamamen sökerek günlerce elektriksiz kalmalarına neden oldu. Çareyi yeniden abonelik yaptırmakta bulan Canel elektrik saatini bağımsız olarak bağlatıp zarar görmemesi için ise metalden özel kasa yaptırdı. Bunu da yeterli bulmayan Canel aynı zamanda da güvenliği için evinin çevresini güvenlik kameraları ile donattı. Ev sahibi bu defa ise yeni takılan elektrik saatini hem sprey boya ile boyayıp zarar verdi hem de güvenlik kameralarını kürekle kırıp yerinden söktü.Can güvenliğinin olmadığını belirten Ozan Erdem Canel, "2 sene önce bu evi kiraladık ev sahibi ve oğlu haksız yere daha zamanı gelmeden kira artışı yapmak istedi bizde kabul etmeyince bu defa sözlü ve yazılı olarak tehditler etmeye başladı. Evinizi siz içindeyken yakacağım elektrikli saatini sökeceğim gibi cana ve mala karşı tehdit etmeye başladı. Daha sonra geldi evin yanına bu defa bağırarak tehdit etmeye hakaretler etmeye başladı. Daha sonra ise elektriği kapatıp kaçmalara başladı. Sonra gelip elektrik saatini söktü ve günlerce elektriksiz kaldık. Maalesef 8 daire olmasına rağmen sadece bizim elektriğimiz yok onun yaptığı belli zaten kendisi de tehdit ederken bunları ifade etti. Daha sonra arabama zarar verdi sileceklerine ve lastiklerine zarar verdi. Motosikletimizin lastiklerine zarar verdi. Bunların hepsinden şikayetçi olduk daha sonra uzaklaştırma kararı çıkarttık ama süresi dolduktan sonrada gelip aynı hakaretleri ve tehditleri yapmaya başladı. Cana ve mala zarar vermeye başladı. Bizde güvenliğimiz için kamera taktırdık gelip onunda kablolarının kesti biz sonra tekrar taktırdık bu defa kürekle gelip kameraların hepsini kesti. Bunun için hukuki süreci başlattık yetkililerden yardım bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.Ev sahibinin kiracısının kapısına gelerek nişanlısına hakaret ettiği ve tedbir amacı ile taktırdıkları güvenlik kameralarını kürekle kırarak zarar verdiği o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde ev sahibinin binaya girerek yanında getirdiği kürekle kamerayı kırdığı görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/ev-sahipleri-ve-kiracilar-arasinda-tahliye-davalari-artiyor-1072128021.html
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Ev sahibi kiracısını evden çıkması için ikna edemedi: Güvenlik kameralarını kürekle kırdı
Ev sahibi kiracısını evden çıkması için ikna edemedi: Güvenlik kameralarını kürekle kırdı
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ev sahibi , kiracı, kiralık, anlaşmazlık, uzaklaştırma, video
ev sahibi , kiracı, kiralık, anlaşmazlık, uzaklaştırma, video

Ev sahibi kiracısını evden çıkması için ikna edemedi: Güvenlik kameralarını kürekle kırdı

13:04 07.06.2023 (güncellendi: 13:51 07.06.2023)
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Bakırköy'de bir ev sahibi evini boşaltmasını istediği kiracısını ikna edemeyince, hakaretler savurup güvenlik için taktırdığı kameralarını kürekle kırıp elektrik saatini sökerek günlerce karanlıkta bıraktı. Ev sahibinden şikayetçi olan kiracı ise can ve mal güvenliğinin olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.
Bakırköy Florya Mahallesi'nde iddiaya göre ev sahibi 2 yıldır evinde kiracı olarak yaşayan Ozan Erdem Canel ve nişanlısına evi boşaltmaları için baskı yapmaya başladı.
Olumlu cevap alamayan ev sahibi ilk önce kiracısının kapısına gelerek elektrik saatini kapatıp karanlıkta kalmalarına neden oldu. Canel'in ev sahibinden şikayetçi olması üzerine uzaklaştırma kararı çıkartıldı.
Yasağın sona ermesinin ardından tekrar tehditlere başlayan ev sahibi bu defa ise elektrik saatini tamamen sökerek günlerce elektriksiz kalmalarına neden oldu.
Çareyi yeniden abonelik yaptırmakta bulan Canel elektrik saatini bağımsız olarak bağlatıp zarar görmemesi için ise metalden özel kasa yaptırdı. Bunu da yeterli bulmayan Canel aynı zamanda da güvenliği için evinin çevresini güvenlik kameraları ile donattı. Ev sahibi bu defa ise yeni takılan elektrik saatini hem sprey boya ile boyayıp zarar verdi hem de güvenlik kameralarını kürekle kırıp yerinden söktü.
Can güvenliğinin olmadığını belirten Ozan Erdem Canel, "2 sene önce bu evi kiraladık ev sahibi ve oğlu haksız yere daha zamanı gelmeden kira artışı yapmak istedi bizde kabul etmeyince bu defa sözlü ve yazılı olarak tehditler etmeye başladı. Evinizi siz içindeyken yakacağım elektrikli saatini sökeceğim gibi cana ve mala karşı tehdit etmeye başladı. Daha sonra geldi evin yanına bu defa bağırarak tehdit etmeye hakaretler etmeye başladı. Daha sonra ise elektriği kapatıp kaçmalara başladı. Sonra gelip elektrik saatini söktü ve günlerce elektriksiz kaldık. Maalesef 8 daire olmasına rağmen sadece bizim elektriğimiz yok onun yaptığı belli zaten kendisi de tehdit ederken bunları ifade etti. Daha sonra arabama zarar verdi sileceklerine ve lastiklerine zarar verdi. Motosikletimizin lastiklerine zarar verdi. Bunların hepsinden şikayetçi olduk daha sonra uzaklaştırma kararı çıkarttık ama süresi dolduktan sonrada gelip aynı hakaretleri ve tehditleri yapmaya başladı. Cana ve mala zarar vermeye başladı. Bizde güvenliğimiz için kamera taktırdık gelip onunda kablolarının kesti biz sonra tekrar taktırdık bu defa kürekle gelip kameraların hepsini kesti. Bunun için hukuki süreci başlattık yetkililerden yardım bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.
Ev sahibinin kiracısının kapısına gelerek nişanlısına hakaret ettiği ve tedbir amacı ile taktırdıkları güvenlik kameralarını kürekle kırarak zarar verdiği o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde ev sahibinin binaya girerek yanında getirdiği kürekle kamerayı kırdığı görülüyor.
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