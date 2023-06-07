https://sputniknews.com.tr/20230607/disisleri-bakani-fidan-urdunlu-mevkidasi-safadi-ile-gorustu-1072115067.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T02:43+0300
2023-06-07T02:43+0300
2023-06-07T02:44+0300
türkiye
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
ürdün
ayman safadi
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Safedi telefonda görüştü.Safedi, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla kutladı.
https://sputniknews.com.tr/20230606/disisleri-bakani-fidan-yunan-mevkidasiyla-gorustu-1072106971.html
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, ürdün, ayman safadi
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, ürdün, ayman safadi
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
02:43 07.06.2023 (güncellendi: 02:44 07.06.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Safedi telefonda görüştü.
Safedi, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla kutladı.