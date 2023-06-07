https://sputniknews.com.tr/20230607/disisleri-bakani-fidan-urdunlu-mevkidasi-safadi-ile-gorustu-1072115067.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T02:43+0300

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türkiye

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

ürdün

ayman safadi

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Safedi telefonda görüştü.Safedi, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla kutladı.

https://sputniknews.com.tr/20230606/disisleri-bakani-fidan-yunan-mevkidasiyla-gorustu-1072106971.html

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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, ürdün, ayman safadi