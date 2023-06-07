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https://sputniknews.com.tr/20230607/denizlispora-hacze-gittiler-para-edecek-bir-sey-bulamayinca-cay-icip-geri-donduler-1072130728.html
Denizlispor'a hacze gittiler, para edecek bir şey bulamayınca çay içip geri döndüler
Denizlispor'a hacze gittiler, para edecek bir şey bulamayınca çay içip geri döndüler
Tarihinde ilk kez TFF 2. Lig’e düşen Denizlispor’da, eski yönetici, futbolcular ve personel ödeme yapılmayınca yasal işlem başladı, ilk icra ise Doktor... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T13:29+0300
2023-06-07T13:41+0300
denizlispor
borç
haciz
icra
spor
çay
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Spor Toto 1. Lig'de yaşadığı maddi darboğaz ve transfer yasağı nedeniyle TFF 2. Lig'e düşen Denizlispor'un başı alacaklılarla derde girdi. Yeşil-siyahlı kulüpten alacaklı olan eski yöneticiler, futbolcular, sağlık ekibi ve personel ödeme yapılmayınca, yasal yollardan alacaklarını tahsil işlemi için düğmeye basmışlardı. İlk icra takibi, kulüp doktoru Ahmet Edremit'ten geldi.Başkan Ali Çetin döneminde Süper Lig'e çıkıldığı dönemde taahhüt edilen şampiyonluk primi olan 300 bin TL ve diğer alacakları ödenmeyen Doktor Ahmet Edremit, avukatı aracılığıyla haciz işlemi başlattı.Haciz memurları bir şey bulamadıTakımda bu sezon da görev yapan Edremit'in icra takibi başlatması yönetimde şok etkisi oluşturdu. Uzun yıllardır kulüpte çalışan Ahmet Edremit'in avukatı aracılığıyla Denizlispor Kulübü'ne gelen haciz memurları, kulübün üzerine kayıtlı para edecek bir şey bulamayınca çay içip geri dönmek zorunda kaldılar. Onlarca futbolcunun alacakları için TFF'ye başvurduğu Denizlispor'un, önümüzdeki günlerde de icra tehdidi ile karşı karşıya kalması muhtemel gözüküyor.Mustafa Yumlu'ya borç 5 milyon TLDenizlispor'un, Süper Lig kadrosunda yer alan futbolculardan Mustafa Yumlu'ya iki yıldır ödenmeyen borç da iyice kabardı. Eski kaptana olan borcun faizleriyle birlikte 5 milyon TL'ye ulaştığı gelen bilgiler arasında.Yönetim eski kaptanına olan borcu eritmek için kaynak arayışını sürdürürken, diğer futbolcu alacakları da kulübün üstünde büyük bir kambur oluşturuyor 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında 57 maçta Denizlispor forması giyen Yumlu, 3 gol kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220410/tuzlaspora-4-2-yenilen-denizlispor-teknik-direktoru-aslinda-benim-takimim-bu-takim-degil-1055450389.html
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denizlispor, borç, haciz, icra, çay
denizlispor, borç, haciz, icra, çay

Denizlispor'a hacze gittiler, para edecek bir şey bulamayınca çay içip geri döndüler

13:29 07.06.2023 (güncellendi: 13:41 07.06.2023)
© İHADenizlispor
Denizlispor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© İHA
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Tarihinde ilk kez TFF 2. Lig’e düşen Denizlispor’da, eski yönetici, futbolcular ve personel ödeme yapılmayınca yasal işlem başladı, ilk icra ise Doktor Edremit'ten geldi. Ancak haciz memurları, kulübün üzerine kayıtlı para edecek bir şey bulamayınca çay içip geri dönmek zorunda kaldılar.
Spor Toto 1. Lig'de yaşadığı maddi darboğaz ve transfer yasağı nedeniyle TFF 2. Lig'e düşen Denizlispor'un başı alacaklılarla derde girdi. Yeşil-siyahlı kulüpten alacaklı olan eski yöneticiler, futbolcular, sağlık ekibi ve personel ödeme yapılmayınca, yasal yollardan alacaklarını tahsil işlemi için düğmeye basmışlardı. İlk icra takibi, kulüp doktoru Ahmet Edremit'ten geldi.
Başkan Ali Çetin döneminde Süper Lig'e çıkıldığı dönemde taahhüt edilen şampiyonluk primi olan 300 bin TL ve diğer alacakları ödenmeyen Doktor Ahmet Edremit, avukatı aracılığıyla haciz işlemi başlattı.

Haciz memurları bir şey bulamadı

Takımda bu sezon da görev yapan Edremit'in icra takibi başlatması yönetimde şok etkisi oluşturdu. Uzun yıllardır kulüpte çalışan Ahmet Edremit'in avukatı aracılığıyla Denizlispor Kulübü'ne gelen haciz memurları, kulübün üzerine kayıtlı para edecek bir şey bulamayınca çay içip geri dönmek zorunda kaldılar. Onlarca futbolcunun alacakları için TFF'ye başvurduğu Denizlispor'un, önümüzdeki günlerde de icra tehdidi ile karşı karşıya kalması muhtemel gözüküyor.

Mustafa Yumlu'ya borç 5 milyon TL

Denizlispor'un, Süper Lig kadrosunda yer alan futbolculardan Mustafa Yumlu'ya iki yıldır ödenmeyen borç da iyice kabardı. Eski kaptana olan borcun faizleriyle birlikte 5 milyon TL'ye ulaştığı gelen bilgiler arasında.
Yönetim eski kaptanına olan borcu eritmek için kaynak arayışını sürdürürken, diğer futbolcu alacakları da kulübün üstünde büyük bir kambur oluşturuyor 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında 57 maçta Denizlispor forması giyen Yumlu, 3 gol kaydetmişti.
Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
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Tuzlaspor'a 4-2 yenilen Denizlispor'un Teknik Direktörü Bakkal: Aslında benim takımım bu takım değil
10 Nisan 2022, 19:21
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