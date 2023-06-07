https://sputniknews.com.tr/20230607/cinde-maymun-cicegi-virusu-nedeniyle-2-kisi-karantinaya-alindi-1072134301.html
Çin'de maymun çiçeği virüsü nedeniyle 2 kişi karantinaya alındı
Çin'de maymun çiçeği virüsü nedeniyle 2 kişi karantinaya alındı
Çin’in başkenti Pekin’de maymun çiçeği virüsü görülen 2 kişi karantinaya alındı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T14:31+0300
2023-06-07T14:31+0300
2023-06-07T14:31+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
asya & pasifik
maymun çiçeği virüsü
vaka
karantina
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Dünya genelinde endişelere neden olan maymun çiçeği virüsü Çin’in başkenti Pekin’de görüldü.Pekin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yurt dışı kaynaklı bir vaka görüldüğü ve bu vakayla temaslı bir kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, virüs bulaşan 2 kişinin hastanede karantinaya alındığı, belediye ve ilçe sağlık kurumları tarafından temaslı takibi yapıldığı kaydedildi. Tedavi altına alınan hastaların durumunun stabil olduğu açıklandı.111 ülkede tespit edildiOrta ve Batı Afrika ülkelerinde yaygın olarak görülen maymun çiçeği virüsü şuana kadar 111 ülkede tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mayıs’ta yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsünün yüzde 90 oranında azaldığı ve artık uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olmaktan çıkarıldığı ifade edilmişti.Çiçek hastalığı ile benzerlik taşıyan maymun çiçeği virüsü buluşan hastalarda yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, üşüme ve titreme, ciltte döküntü gibi belirtiler görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/dso-maymun-cicegi-virusu-uluslararasi-halk-sagligi-acil-durumu-sona-erdi-1070969786.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, asya & pasifik, maymun çiçeği virüsü, vaka, karantina
çin, çin halk cumhuriyeti, asya & pasifik, maymun çiçeği virüsü, vaka, karantina
Çin'de maymun çiçeği virüsü nedeniyle 2 kişi karantinaya alındı
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Çin’in başkenti Pekin’de maymun çiçeği virüsü görülen 2 kişi karantinaya alındı.
Dünya genelinde endişelere neden olan maymun çiçeği virüsü Çin’in başkenti Pekin’de görüldü.
Pekin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yurt dışı kaynaklı bir vaka görüldüğü ve bu vakayla temaslı bir kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, virüs bulaşan 2 kişinin hastanede karantinaya alındığı, belediye ve ilçe sağlık kurumları tarafından temaslı takibi yapıldığı kaydedildi. Tedavi altına alınan hastaların durumunun stabil olduğu açıklandı.
111 ülkede tespit edildi
Orta ve Batı Afrika ülkelerinde yaygın olarak görülen maymun çiçeği virüsü şuana kadar 111 ülkede tespit edildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mayıs’ta yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsünün yüzde 90 oranında azaldığı ve artık uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olmaktan çıkarıldığı ifade edilmişti.
Çiçek hastalığı ile benzerlik taşıyan maymun çiçeği virüsü buluşan hastalarda yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, üşüme ve titreme, ciltte döküntü gibi belirtiler görülüyor.