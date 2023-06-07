https://sputniknews.com.tr/20230607/chpli-fikri-saglar-chpnin-saga-yaslanma-siyaseti-cokmustur-1072123340.html
Fikri Sağlar: CHP'nin sağa yaslanma siyaseti çökmüştür
Fikri Sağlar: CHP'nin sağa yaslanma siyaseti çökmüştür
CHP'li Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından "CHP'nin sağa yaslanma siyaseti çökmüştür. Türkiye'nin ihtiyacı sağı taklit eden bir CHP değildir" paylaşımına... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T11:27+0300
2023-06-07T11:27+0300
2023-06-07T11:27+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
fikri sağlar
kemal kılıçdaroğlu
seçim
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CHP'nin eski Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından CHP'ye dair değerlendirmelerde bulundu.Partinin 'sol'a dönmek zorunda olduğunu vurgulayan Sağlar, şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230605/kilicdaroglu-adaletli-karar-almaktan-korkan-hukukcular-sizden-bunun-hesabini-soracagim-1072033032.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), fikri sağlar, kemal kılıçdaroğlu, seçim
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), fikri sağlar, kemal kılıçdaroğlu, seçim
Fikri Sağlar: CHP'nin sağa yaslanma siyaseti çökmüştür
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CHP'li Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından "CHP'nin sağa yaslanma siyaseti çökmüştür. Türkiye'nin ihtiyacı sağı taklit eden bir CHP değildir" paylaşımına bulundu.
CHP'nin eski Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından CHP'ye dair değerlendirmelerde bulundu.
Partinin 'sol'a dönmek zorunda olduğunu vurgulayan Sağlar, şunları ekledi:
"CHP'nin sağa yaslanma siyaseti çökmüştür. Değişim buradan başlamak zorundadır. Tabanı genetik sol-sosyal demokrat olan CHP, sola geri dönmek zorundadır. Türkiye'nin ihtiyacı sağı taklit eden bir CHP değildir."