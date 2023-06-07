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CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Aydın’ın Söke ilçesinin Belediye Başkanı CHP’li Levent Tuncel hayatını kaybetti. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T08:28+0300
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Aydın'ın Söke ilçesi Belediye Başkanı Levent Tuncel, 63 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in sabahı karşı İzmir'deki evinde vefat ettiği öğrenildi.Levent Tuncel kimdir?1960 yılında Aydın’da doğdu, ilkokulu Söke ve Söke'nin beldesi olan Atburgazı’nda okudu, orta öğretimini Aydın'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Askerlik görevimden sonra serbest hekimlik hayatına ilk adımını 1986 yılında Söke'de iş yerini kurarak başladı.1987 yılında eşi Şulan Tuncel ile evlendi, bir çocuk babası. Söke'de serbest diş hekimi olarak çalışma hayatını sürdürdü. Uzun yıllar Aydın Diş Hekimleri Odası Söke Temsilciliği görevini yürüttü. 2006 yılından bu yana Söke Belediye Spor Kulübü Derneği Başkanlığı'nı yapan Levent Tuncel, Söke'nin birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif rol aldı.2019 seçimlerinde Söke Belediye Başkanı oldu.
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CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

08:28 07.06.2023 (güncellendi: 08:43 07.06.2023)
© İHALevent Tuncel
Levent Tuncel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© İHA
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Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Aydın’ın Söke ilçesinin Belediye Başkanı CHP’li Levent Tuncel hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesi Belediye Başkanı Levent Tuncel, 63 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in sabahı karşı İzmir'deki evinde vefat ettiği öğrenildi.

Levent Tuncel kimdir?

1960 yılında Aydın’da doğdu, ilkokulu Söke ve Söke'nin beldesi olan Atburgazı’nda okudu, orta öğretimini Aydın'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Askerlik görevimden sonra serbest hekimlik hayatına ilk adımını 1986 yılında Söke'de iş yerini kurarak başladı.
1987 yılında eşi Şulan Tuncel ile evlendi, bir çocuk babası. Söke'de serbest diş hekimi olarak çalışma hayatını sürdürdü. Uzun yıllar Aydın Diş Hekimleri Odası Söke Temsilciliği görevini yürüttü.
2006 yılından bu yana Söke Belediye Spor Kulübü Derneği Başkanlığı'nı yapan Levent Tuncel, Söke'nin birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif rol aldı.
2019 seçimlerinde Söke Belediye Başkanı oldu.
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