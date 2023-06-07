https://sputniknews.com.tr/20230607/chp-ilce-baskani-partimiz-icin-degisim-kacinilmaz-diyerek-istifa-etti-1072129078.html

CHP İlçe Başkanı, 'partimiz için değişim kaçınılmaz' diyerek istifa etti

CHP İlçe Başkanı, 'partimiz için değişim kaçınılmaz' diyerek istifa etti

Tokat'ta CHP Erbaa İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde alınan sonuçla nedeniyle istifa ettiğini... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T13:01+0300

2023-06-07T13:01+0300

2023-06-07T13:01+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Erbaa İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı. CHP’li Kocaoğlu açıklamasında “Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimindeki partimizin başarısız sonuçlarının ardından sorumluluk alarak 29.05.2023 tarihinde istifa dilekçemi Tokat İl Başkanlığımıza sundum, il başkanımız ile yaptığımız istişare sonucu genel merkezimizdeki belirsizliğin giderilmesi açısından bir müddet beklenmesinin faydalı olacağı görüşüne vardık. Ancak gelinen durum itibarıyla genel merkezimizde değişimin kaçınılmaz olduğu aşikarken sorumluluk alınmaması üzerine yapacağım bu duyuru ile bir kıvılcım yakmak istedim” dedi.CHP Erbaa İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı. CHP’li Kocaoğlu açıklamasında “Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimindeki partimizin başarısız sonuçlarının ardından sorumluluk alarak 29.05.2023 tarihinde istifa dilekçemi Tokat İl Başkanlığımıza sundum, il başkanımız ile yaptığımız istişare sonucu genel merkezimizdeki belirsizliğin giderilmesi açısından bir müddet beklenmesinin faydalı olacağı görüşüne vardık. Ancak gelinen durum itibarıyla genel merkezimizde değişimin kaçınılmaz olduğu aşikarken sorumluluk alınmaması üzerine yapacağım bu duyuru ile bir kıvılcım yakmak istedim” dedi.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp)