https://sputniknews.com.tr/20230607/chp-ilce-baskani-partimiz-icin-degisim-kacinilmaz-diyerek-istifa-etti-1072129078.html
CHP İlçe Başkanı, 'partimiz için değişim kaçınılmaz' diyerek istifa etti
CHP İlçe Başkanı, 'partimiz için değişim kaçınılmaz' diyerek istifa etti
Tokat'ta CHP Erbaa İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde alınan sonuçla nedeniyle istifa ettiğini... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T13:01+0300
2023-06-07T13:01+0300
2023-06-07T13:01+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Erbaa İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı. CHP’li Kocaoğlu açıklamasında “Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimindeki partimizin başarısız sonuçlarının ardından sorumluluk alarak 29.05.2023 tarihinde istifa dilekçemi Tokat İl Başkanlığımıza sundum, il başkanımız ile yaptığımız istişare sonucu genel merkezimizdeki belirsizliğin giderilmesi açısından bir müddet beklenmesinin faydalı olacağı görüşüne vardık. Ancak gelinen durum itibarıyla genel merkezimizde değişimin kaçınılmaz olduğu aşikarken sorumluluk alınmaması üzerine yapacağım bu duyuru ile bir kıvılcım yakmak istedim” dedi.CHP Erbaa İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı. CHP’li Kocaoğlu açıklamasında “Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimindeki partimizin başarısız sonuçlarının ardından sorumluluk alarak 29.05.2023 tarihinde istifa dilekçemi Tokat İl Başkanlığımıza sundum, il başkanımız ile yaptığımız istişare sonucu genel merkezimizdeki belirsizliğin giderilmesi açısından bir müddet beklenmesinin faydalı olacağı görüşüne vardık. Ancak gelinen durum itibarıyla genel merkezimizde değişimin kaçınılmaz olduğu aşikarken sorumluluk alınmaması üzerine yapacağım bu duyuru ile bir kıvılcım yakmak istedim” dedi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP İlçe Başkanı, 'partimiz için değişim kaçınılmaz' diyerek istifa etti
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Tokat'ta CHP Erbaa İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde alınan sonuçla nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Kocaoğlu, “Gelinen durum itibarıyla genel merkezimizde değişimin kaçınılmaz olduğu aşikarken sorumluluk alınmaması üzerine yapacağım bu duyuru ile bir kıvılcım yakmak istedim” dedi.
CHP Erbaa İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.
CHP’li Kocaoğlu açıklamasında “Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimindeki partimizin başarısız sonuçlarının ardından sorumluluk alarak 29.05.2023 tarihinde istifa dilekçemi Tokat İl Başkanlığımıza sundum, il başkanımız ile yaptığımız istişare sonucu genel merkezimizdeki belirsizliğin giderilmesi açısından bir müddet beklenmesinin faydalı olacağı görüşüne vardık. Ancak gelinen durum itibarıyla genel merkezimizde değişimin kaçınılmaz olduğu aşikarken sorumluluk alınmaması üzerine yapacağım bu duyuru ile bir kıvılcım yakmak istedim” dedi.
CHP Erbaa İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı. CHP’li Kocaoğlu açıklamasında “Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimindeki partimizin başarısız sonuçlarının ardından sorumluluk alarak 29.05.2023 tarihinde istifa dilekçemi Tokat İl Başkanlığımıza sundum, il başkanımız ile yaptığımız istişare sonucu genel merkezimizdeki belirsizliğin giderilmesi açısından bir müddet beklenmesinin faydalı olacağı görüşüne vardık. Ancak gelinen durum itibarıyla genel merkezimizde değişimin kaçınılmaz olduğu aşikarken sorumluluk alınmaması üzerine yapacağım bu duyuru ile bir kıvılcım yakmak istedim” dedi.