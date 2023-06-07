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https://sputniknews.com.tr/20230607/chp-genel-baskan-yardimcisi-erdemden-partisinin-on-secim-sistemine-iliskin-aciklama-1072150022.html
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdem'den partisinin 'ön seçim sistemi'ne ilişkin açıklama
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdem'den partisinin 'ön seçim sistemi'ne ilişkin açıklama
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdem, partisinin "ön seçim sistemi"ne ilişkin, "Değişim MYK'mızın ilk önemli icraatlarından biri, olağan kurultayımızın gündemine... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T21:03+0300
2023-06-07T21:03+0300
türkiye
cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
eren erdem
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
dezenformasyon
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CHP'nin Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, milletvekili adaylarının ön seçim yoluyla belirlenmesi konusunda Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) bir genel mutabakatı sağladıklarını belirterek, açıklanan tüzük değişikliğinin kapsamında yer alan maddelerden birinin de bu olacağını bildirdi.Erdem, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyadaki çalışmalarının temelinin doğru bilginin yayılmasına katkıda bulunmak ve dezenformasyonla aktif mücadele etmek olacağını söyledi.Kamuoyunun sağlıklı bilgilenmesi için teyit edilmiş bilgilerin yayılmasını sağlamak ve halkın doğru bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak için tüm sosyal medya araçlarını etkin ve interaktif biçimde kullanacaklarını belirten Erdem, seçim kampanyası boyunca da dezenformasyonla mücadele için ekip kurduklarını anlattı.İttifak sisteminin doğurduğu zaruri şartlar nedeniyle milletvekili seçimlerinde "ön seçim" sistemini uygulamadıklarını aktaran Erdem, "Genel Başkanımızın takdiriyle oluşan değişim MYK'mızın ilk önemli icraatlarından biri, açıklamış olduğumuz olağan kurultayımızın gündemine bundan sonra adaylarımızın ön seçim yoluyla belirlenmesi hususunda bir genel mutabakatı sağlamış olduk. MYK'mızın ilk önemli kararlarından biri budur. Parti sözcümüzün dün açıklamış olduğu tüzük değişikliğinin kapsamında yer alan maddelerden biri de bu olacaktır" ifadelerini kullandı.Eren Erdem, sosyal medyada kendilerine yönelik eleştiri ve tepkileri dikkatle ele aldıklarını dile getirerek, "Biz her şart ve koşulda bütün yurttaşlarımızın her türlü fikir ve düşünce hürriyetinin teminatıyız. Şunu çok net ifade etmek istiyorum, önümüzdeki yerel seçimlerde ciddi başarıları elde edebilmek için bütün eleştirileri dikkatle masaya yatıracağız" diye konuştu.
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cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), eren erdem, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dezenformasyon
cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), eren erdem, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dezenformasyon

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdem'den partisinin 'ön seçim sistemi'ne ilişkin açıklama

21:03 07.06.2023
© AACHP'nin Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem
CHP'nin Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdem, partisinin "ön seçim sistemi"ne ilişkin, "Değişim MYK'mızın ilk önemli icraatlarından biri, olağan kurultayımızın gündemine bundan sonra adaylarımızın ön seçim yoluyla belirlenmesi hususunda bir genel mutabakatı sağlamış olduk" dedi.
CHP'nin Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, milletvekili adaylarının ön seçim yoluyla belirlenmesi konusunda Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) bir genel mutabakatı sağladıklarını belirterek, açıklanan tüzük değişikliğinin kapsamında yer alan maddelerden birinin de bu olacağını bildirdi.
Erdem, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyadaki çalışmalarının temelinin doğru bilginin yayılmasına katkıda bulunmak ve dezenformasyonla aktif mücadele etmek olacağını söyledi.
Kamuoyunun sağlıklı bilgilenmesi için teyit edilmiş bilgilerin yayılmasını sağlamak ve halkın doğru bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak için tüm sosyal medya araçlarını etkin ve interaktif biçimde kullanacaklarını belirten Erdem, seçim kampanyası boyunca da dezenformasyonla mücadele için ekip kurduklarını anlattı.
İttifak sisteminin doğurduğu zaruri şartlar nedeniyle milletvekili seçimlerinde "ön seçim" sistemini uygulamadıklarını aktaran Erdem, "Genel Başkanımızın takdiriyle oluşan değişim MYK'mızın ilk önemli icraatlarından biri, açıklamış olduğumuz olağan kurultayımızın gündemine bundan sonra adaylarımızın ön seçim yoluyla belirlenmesi hususunda bir genel mutabakatı sağlamış olduk. MYK'mızın ilk önemli kararlarından biri budur. Parti sözcümüzün dün açıklamış olduğu tüzük değişikliğinin kapsamında yer alan maddelerden biri de bu olacaktır" ifadelerini kullandı.
Eren Erdem, sosyal medyada kendilerine yönelik eleştiri ve tepkileri dikkatle ele aldıklarını dile getirerek, "Biz her şart ve koşulda bütün yurttaşlarımızın her türlü fikir ve düşünce hürriyetinin teminatıyız. Şunu çok net ifade etmek istiyorum, önümüzdeki yerel seçimlerde ciddi başarıları elde edebilmek için bütün eleştirileri dikkatle masaya yatıracağız" diye konuştu.
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