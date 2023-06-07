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https://sputniknews.com.tr/20230607/calisma-bakanliginda-asgari-ucret-mesaisi-konusulan-miktar-belli-oldu-1072119819.html
Çalışma Bakanlığı'nda asgari ücret mesaisi: Konuşulan miktar belli oldu
Çalışma Bakanlığı'nda asgari ücret mesaisi: Konuşulan miktar belli oldu
Temmuzun ilk haftasında zamlar netleşecek, asgari ücret için de ilk toplantı yapılacak. Asgari ücretin refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 30 zamla 11 bin... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T09:54+0300
2023-06-07T09:59+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
çalışma bakanlığı
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Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için anket çalışması yapılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu da Kurban Bayramı'ndan hemen sonra toplanacak.Çalışma Bakanı Işıkhan'ın başkanlık yapacağı komisyon toplantısında ara zam belirlenecek. Ara zammın belirlenmesinde temmuzun ilk haftasında açıklanacak haziran ayı verileri ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon belirleyici olacak.Asgari ücretin refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 30 zamla 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230605/gozler-enflasyon-verisinde-milyonlarin-bekledigi-asgari-ucret-zamminda-geri-sayim-1072014514.html
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, çalışma bakanlığı
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, çalışma bakanlığı

Çalışma Bakanlığı'nda asgari ücret mesaisi: Konuşulan miktar belli oldu

09:54 07.06.2023 (güncellendi: 09:59 07.06.2023)
© AAAsgari ücret
Asgari ücret - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
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Temmuzun ilk haftasında zamlar netleşecek, asgari ücret için de ilk toplantı yapılacak. Asgari ücretin refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 30 zamla 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.
Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için anket çalışması yapılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu da Kurban Bayramı'ndan hemen sonra toplanacak.
Çalışma Bakanı Işıkhan'ın başkanlık yapacağı komisyon toplantısında ara zam belirlenecek. Ara zammın belirlenmesinde temmuzun ilk haftasında açıklanacak haziran ayı verileri ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon belirleyici olacak.
Asgari ücretin refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 30 zamla 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
EKONOMİ
Gözler enflasyon verisinde: Milyonların beklediği asgari ücret zammında geri sayım
5 Haziran , 07:53
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