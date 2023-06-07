https://sputniknews.com.tr/20230607/calisma-bakanliginda-asgari-ucret-mesaisi-konusulan-miktar-belli-oldu-1072119819.html

Çalışma Bakanlığı'nda asgari ücret mesaisi: Konuşulan miktar belli oldu

Çalışma Bakanlığı'nda asgari ücret mesaisi: Konuşulan miktar belli oldu

Temmuzun ilk haftasında zamlar netleşecek, asgari ücret için de ilk toplantı yapılacak. Asgari ücretin refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 30 zamla 11 bin... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T09:54+0300

2023-06-07T09:54+0300

2023-06-07T09:59+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

çalışma bakanlığı

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Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için anket çalışması yapılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu da Kurban Bayramı'ndan hemen sonra toplanacak.Çalışma Bakanı Işıkhan'ın başkanlık yapacağı komisyon toplantısında ara zam belirlenecek. Ara zammın belirlenmesinde temmuzun ilk haftasında açıklanacak haziran ayı verileri ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon belirleyici olacak.Asgari ücretin refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 30 zamla 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230605/gozler-enflasyon-verisinde-milyonlarin-bekledigi-asgari-ucret-zamminda-geri-sayim-1072014514.html

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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, çalışma bakanlığı