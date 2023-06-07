https://sputniknews.com.tr/20230607/borsada-yukselis-suruyor-bist-100-2023-yili-kayiplarini-geri-aldi-1072124349.html

Borsada yükseliş sürüyor: BIST 100, 2023 yılı kayıplarını geri aldı

Borsada yükseliş sürüyor: BIST 100, 2023 yılı kayıplarını geri aldı

Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor. Dolar/TL'nin rekor kırdığı günde BIST 100 endeksi 5600 seviyesini aştı. Böylelikle endeks 2023 kayıplarını geri alarak... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T11:46+0300

2023-06-07T11:46+0300

2023-06-07T11:46+0300

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yükseliş

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Endeks, 5600 puanın üzerine çıkarak 2023 yılı kayıplarını bugün itibarıyla geri aldı.BIST 100 endeksi, güne yüzde 2.36 artışla 5515 puandan başlamıştı.BIST 100 endeksindeki 5 hisse hariç bütün hisseler bugün yükseldi.Endekslere bakıldığında ise en büyük yükseliş yüzde 5'ün artışla holding endeksinde gerçekleşti.Analistler, BIST 100 endeksinde 5600 ve 5700 seviyelerinin direnç, 5400 ve 5300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230607/yeni-rekor-geldi-dolar-22-lirayi-gecti-1072117726.html

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