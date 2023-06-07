https://sputniknews.com.tr/20230607/borsada-yukselis-suruyor-bist-100-2023-yili-kayiplarini-geri-aldi-1072124349.html
Borsada yükseliş sürüyor: BIST 100, 2023 yılı kayıplarını geri aldı
Borsada yükseliş sürüyor: BIST 100, 2023 yılı kayıplarını geri aldı
Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor. Dolar/TL'nin rekor kırdığı günde BIST 100 endeksi 5600 seviyesini aştı. Böylelikle endeks 2023 kayıplarını geri alarak... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T11:46+0300
2023-06-07T11:46+0300
2023-06-07T11:46+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
yükseliş
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Endeks, 5600 puanın üzerine çıkarak 2023 yılı kayıplarını bugün itibarıyla geri aldı.BIST 100 endeksi, güne yüzde 2.36 artışla 5515 puandan başlamıştı.BIST 100 endeksindeki 5 hisse hariç bütün hisseler bugün yükseldi.Endekslere bakıldığında ise en büyük yükseliş yüzde 5'ün artışla holding endeksinde gerçekleşti.Analistler, BIST 100 endeksinde 5600 ve 5700 seviyelerinin direnç, 5400 ve 5300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230607/yeni-rekor-geldi-dolar-22-lirayi-gecti-1072117726.html
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borsa, borsa istanbul, yükseliş
borsa, borsa istanbul, yükseliş
Borsada yükseliş sürüyor: BIST 100, 2023 yılı kayıplarını geri aldı
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Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor. Dolar/TL'nin rekor kırdığı günde BIST 100 endeksi 5600 seviyesini aştı. Böylelikle endeks 2023 kayıplarını geri alarak artıya geçmiş oldu.
Endeks, 5600 puanın üzerine çıkarak 2023 yılı kayıplarını bugün itibarıyla geri aldı.
BIST 100 endeksi, güne yüzde 2.36 artışla 5515 puandan başlamıştı.
BIST 100 endeksindeki 5 hisse hariç bütün hisseler bugün yükseldi.
Endekslere bakıldığında ise en büyük yükseliş yüzde 5'ün artışla holding endeksinde gerçekleşti.
Analistler, BIST 100 endeksinde 5600 ve 5700 seviyelerinin direnç, 5400 ve 5300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.