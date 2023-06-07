https://sputniknews.com.tr/20230607/bogazici-universitesindeki-protestolarda-8-ogrenci-hakkinda-karar-1072127029.html
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda 8 öğrenci hakkında karar
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda 8 öğrenci hakkında karar
Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Naci İnci'nin rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar için açılan davada 8 öğrenci hakkında karar verildi. 4... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T12:19+0300
2023-06-07T12:19+0300
2023-06-07T12:19+0300
türkiye
boğaziçi üniversitesi
protesto
karar
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Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenledikleri eylemde rektörlük binasına kırmızı boya atıp mala zarar verdikleri iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan 4'ünün "kamu malına zarar verme" suçundan çarptırıldıkları 10'ar ay hapis cezası ertelenirken, sanıkların 1 yıl denetime tabi tutulmasına karar verildi.İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıkların avukatları katıldı.Duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan esasa ilişkin mütalaada, sanıkların yaklaşık 2 dakika süren bir basın açıklaması yaptıkları, bir kısmının açıklamanın ardından ellerindeki şişelerde bulunan boyaları rektörlük binasının kapısına ve rektörlük önüne döktükleri belirtildi.Açıklama sırasında sanıklara karşı bir ikaz, zor kullanma veya müdahale olmazken, boyaların döküldüğü sırada güvenlik görevlilerinin sanıklara engel olmaya çalıştığı ifade edilen mütalaada, tüm sanıkların "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan beraati, 4 sanığın ayrıca "kamu malına zarar vermek" suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Mütalaaya karşı söz alan sanık avukatları beraat talebinde bulundu.Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Ayça Zeynep Demirkol, Ayşe Beliz İnce, Deniz Tekin, Sarp Kaya, Simge İngün, Sina Salim, Teslime Yongacı ve Tutku Kırcalı'nın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi.Sanıklardan Sarp Kaya, Ayça Zeynep Demirkol, Ayşe Beliz İnce ve Tutku Kırcalı'yı ayrıca "kamu malına zarar verme" suçundan 10'ar ay hapisle cezalandıran mahkeme, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezalarının bulunmaması ve bir daha suç işlemekten çekinecekleri yönünde olumlu kanaat oluşması dolayısıyla cezalarını ertelediği sanıkların 1 yıl denetime tabi tutulmalarına hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20221122/bogazici-universitesi-eylemleri-12-supheliye-3-yila-kadar-hapis-istemi-1063709710.html
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boğaziçi üniversitesi, protesto, karar
boğaziçi üniversitesi, protesto, karar
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda 8 öğrenci hakkında karar
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Naci İnci'nin rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar için açılan davada 8 öğrenci hakkında karar verildi. 4 öğrenci için 10 ay hapis cezası verilirken, 1 öğrencinin de 1 yıl denetime tabi tutulmasına karar verildi
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenledikleri eylemde rektörlük binasına kırmızı boya atıp mala zarar verdikleri iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan 4'ünün "kamu malına zarar verme" suçundan çarptırıldıkları 10'ar ay hapis cezası ertelenirken, sanıkların 1 yıl denetime tabi tutulmasına karar verildi.
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıkların avukatları katıldı.
Duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan esasa ilişkin mütalaada, sanıkların yaklaşık 2 dakika süren bir basın açıklaması yaptıkları, bir kısmının açıklamanın ardından ellerindeki şişelerde bulunan boyaları rektörlük binasının kapısına ve rektörlük önüne döktükleri belirtildi.
Açıklama sırasında sanıklara karşı bir ikaz, zor kullanma veya müdahale olmazken, boyaların döküldüğü sırada güvenlik görevlilerinin sanıklara engel olmaya çalıştığı ifade edilen mütalaada, tüm sanıkların "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan beraati, 4 sanığın ayrıca "kamu malına zarar vermek" suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Mütalaaya karşı söz alan sanık avukatları beraat talebinde bulundu.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Ayça Zeynep Demirkol, Ayşe Beliz İnce, Deniz Tekin, Sarp Kaya, Simge İngün, Sina Salim, Teslime Yongacı ve Tutku Kırcalı'nın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi.
Sanıklardan Sarp Kaya, Ayça Zeynep Demirkol, Ayşe Beliz İnce ve Tutku Kırcalı'yı ayrıca "kamu malına zarar verme" suçundan 10'ar ay hapisle cezalandıran mahkeme, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezalarının bulunmaması ve bir daha suç işlemekten çekinecekleri yönünde olumlu kanaat oluşması dolayısıyla cezalarını ertelediği sanıkların 1 yıl denetime tabi tutulmalarına hükmetti.