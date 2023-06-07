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BM Özel Danışmanı Ritscher: Irak'ta 8 milyon sayfa IŞİD belgesi dijitalleştirildi
BM Özel Danışmanı Ritscher: Irak'ta 8 milyon sayfa IŞİD belgesi dijitalleştirildi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in özel danışmanı ve Irak'taki IŞİD Suçlarının Cezalandırılması İçin Araştırma Ekibi (UNITAD) Direktörü Christian Ritscher... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T21:22+0300
2023-06-07T21:22+0300
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Ritscher, BM Güvenlik Konseyi'nde UNITAD'ın çalışmaları hakkında üye ülkeleri bilgilendirdi.Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un, terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığı 2017'da 10 kişilik bir grupla göreve başladıklarını belirten Ritscher, halihazırda UNITAD kapsamında 150 personel ve 60 danışmanın görev aldığını aktardı.Ritscher, UNITAD'ın, suçluları cezalandırmak için araştırma stratejilerini sürekli geliştirdiğini, Iraklı ortaklarına destek vermeye devam ettiğini kaydetti.DEAŞ'lıların uluslararası suçlarının da cezalandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Ritscher, profesyonel soruşturma ve araştırma çalışmalarının geliştirildiğini, IŞİD suçları hakkında öncü bilgi edindiklerini dile getirdi.Ritscher, başarı elde etmek için üç temel unsuru, "yetkili mahkemeler", "güvenilir ve makul delil" ile"uygun yasal çerçeve" olarak sıraladı.UNITAD'ın Irak adli sistemine IŞİD hakkında sahada toplanan belgeleri "organize etme ve ulaşım sağlama" konusunda destek verdiğini belirten Ritscher, "Mega dijitalleşme projesiyle takımım ve ben Irak'taki 5 mahkemede dijitalleşme operasyonu başlattık. Gelecek aylarda bu proje başka mahkemelerde de başlatılacak. Şimdiye kadar Irak ve Kürt yetkililerin rezervlerinden 8 milyon sayfa DEAŞ belgesi dijitalleştirildi. Irak adli sisteminin belgeleri kullanımı kolaylaştırıldı." diye konuştu.'Çok sayıda belge var'Ritscher, terör örgütü IŞİD'in Irak'ta işlediği suçlara ilişkin "belge kıtlığı" olmadığını, IŞİD'in, geniş bir yapılanmaya sahip olduğu için belgelerini muhafaza ettiğini kaydederek, "Asıl mesele bu delillerle ne yapılacağı. Çok sayıdaki belge ve bilgiyle nasıl baş edileceği önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.Çalışmaları sonucunda UNITAD'ın uluslararası ağda da önemli bir konuma geldiğini söyleyen Ritscher, DEAŞ suçlularına ilişkin yürütülen soruşturmalarda diğer ülkelere de destek verildiğini ifade etti.'Delillerin devredilmesini istiyoruz'Irak'ın BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Sarhad Sardar Fatah ise UNITAD'ın Irak'ın DEAŞ suçlarının cezalandırılması için yardım istemesi talebi sonrasında oluşturulduğunu anımsattı.UNITAD'ın dijitalleşme, eğitim verme ile kimyasal ve biyolojik silahların kullanımının aydınlatılması hususunda önemli işler yaptığına işaret eden Fatah, "Delillerin Irak hükümetine devredilmesi için uygun yasanın oluşturulmasını beklemek yerine acil ve pratik adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.Delillere ulaşım zorluğunun bazı şüphelilerin kaçmasına yol açabileceğine dikkati çeken Fatah, UNITAD'ın üçüncü ülkelerle bilgi paylaşımı yapmadan önce de Irak hükümetinin onayını alması gerektiğini kaydetti.
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BM Özel Danışmanı Ritscher: Irak'ta 8 milyon sayfa IŞİD belgesi dijitalleştirildi

21:22 07.06.2023
© Andrey SteninIŞİD bayrağı
IŞİD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© Andrey Stenin
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in özel danışmanı ve Irak'taki IŞİD Suçlarının Cezalandırılması İçin Araştırma Ekibi (UNITAD) Direktörü Christian Ritscher, Irak mahkemelerinde başlatılan "dev dijitalleşme" girişimiyle toplam 8 milyon sayfa terör örgütü IŞİD belgesinin dijital platforma taşındığını bildirdi.
Ritscher, BM Güvenlik Konseyi'nde UNITAD'ın çalışmaları hakkında üye ülkeleri bilgilendirdi.
Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un, terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığı 2017'da 10 kişilik bir grupla göreve başladıklarını belirten Ritscher, halihazırda UNITAD kapsamında 150 personel ve 60 danışmanın görev aldığını aktardı.
Ritscher, UNITAD'ın, suçluları cezalandırmak için araştırma stratejilerini sürekli geliştirdiğini, Iraklı ortaklarına destek vermeye devam ettiğini kaydetti.
DEAŞ'lıların uluslararası suçlarının da cezalandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Ritscher, profesyonel soruşturma ve araştırma çalışmalarının geliştirildiğini, IŞİD suçları hakkında öncü bilgi edindiklerini dile getirdi.
Ritscher, başarı elde etmek için üç temel unsuru, "yetkili mahkemeler", "güvenilir ve makul delil" ile"uygun yasal çerçeve" olarak sıraladı.
UNITAD'ın Irak adli sistemine IŞİD hakkında sahada toplanan belgeleri "organize etme ve ulaşım sağlama" konusunda destek verdiğini belirten Ritscher, "Mega dijitalleşme projesiyle takımım ve ben Irak'taki 5 mahkemede dijitalleşme operasyonu başlattık. Gelecek aylarda bu proje başka mahkemelerde de başlatılacak. Şimdiye kadar Irak ve Kürt yetkililerin rezervlerinden 8 milyon sayfa DEAŞ belgesi dijitalleştirildi. Irak adli sisteminin belgeleri kullanımı kolaylaştırıldı." diye konuştu.

'Çok sayıda belge var'

Ritscher, terör örgütü IŞİD'in Irak'ta işlediği suçlara ilişkin "belge kıtlığı" olmadığını, IŞİD'in, geniş bir yapılanmaya sahip olduğu için belgelerini muhafaza ettiğini kaydederek, "Asıl mesele bu delillerle ne yapılacağı. Çok sayıdaki belge ve bilgiyle nasıl baş edileceği önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Çalışmaları sonucunda UNITAD'ın uluslararası ağda da önemli bir konuma geldiğini söyleyen Ritscher, DEAŞ suçlularına ilişkin yürütülen soruşturmalarda diğer ülkelere de destek verildiğini ifade etti.

'Delillerin devredilmesini istiyoruz'

Irak'ın BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Sarhad Sardar Fatah ise UNITAD'ın Irak'ın DEAŞ suçlarının cezalandırılması için yardım istemesi talebi sonrasında oluşturulduğunu anımsattı.
UNITAD'ın dijitalleşme, eğitim verme ile kimyasal ve biyolojik silahların kullanımının aydınlatılması hususunda önemli işler yaptığına işaret eden Fatah, "Delillerin Irak hükümetine devredilmesi için uygun yasanın oluşturulmasını beklemek yerine acil ve pratik adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.
Delillere ulaşım zorluğunun bazı şüphelilerin kaçmasına yol açabileceğine dikkati çeken Fatah, UNITAD'ın üçüncü ülkelerle bilgi paylaşımı yapmadan önce de Irak hükümetinin onayını alması gerektiğini kaydetti.
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