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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sona eriyor
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sona eriyor
Beşiktaş'ta 10 yıldır forma giyen Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'a veda organizasyonu düzenlendi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T01:39+0300
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spor
beşiktaş
atiba hutchinson
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 40 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynanacak maçın ardından bitecek.Tecrübeli futbolcu için siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde veda etkinliği düzenledi. Organizasyona kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ, Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip, futbolcular ile BJK Nevzat Demir Tesisleri personeli katıldı.Takıma hitaben bir konuşma yapan Atiba Hutchinson, şu ifadeleri kullandı: "Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri 10 sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım."Beşiktaş formasını 2013-2014 sezonundan bu yana terleten Atiba, 3 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.Siyah-beyazlı takımda 270 Süper Lig maçına çıkan Kanadalı futbolcu, 24 gol attı. Atiba, Türkiye Kupası'ndaki 19, TFF Süper Kupa'daki 3 karşılaşmada birer kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Avrupa'daki tüm kulvarlarda da 42 mücadelede 1 kez gol buldu.
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beşiktaş, atiba hutchinson
beşiktaş, atiba hutchinson

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sona eriyor

01:39 07.06.2023
© AAAtiba Hutchinson
Atiba Hutchinson - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
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Beşiktaş'ta 10 yıldır forma giyen Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'a veda organizasyonu düzenlendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 40 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynanacak maçın ardından bitecek.
Tecrübeli futbolcu için siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde veda etkinliği düzenledi. Organizasyona kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ, Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip, futbolcular ile BJK Nevzat Demir Tesisleri personeli katıldı.
Takıma hitaben bir konuşma yapan Atiba Hutchinson, şu ifadeleri kullandı: "Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri 10 sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım."
Beşiktaş formasını 2013-2014 sezonundan bu yana terleten Atiba, 3 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Siyah-beyazlı takımda 270 Süper Lig maçına çıkan Kanadalı futbolcu, 24 gol attı. Atiba, Türkiye Kupası'ndaki 19, TFF Süper Kupa'daki 3 karşılaşmada birer kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Avrupa'daki tüm kulvarlarda da 42 mücadelede 1 kez gol buldu.
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