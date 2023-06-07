https://sputniknews.com.tr/20230607/bankacidan-rallici-vurgunu-6-yilda-6-milyon-kaptirdi-1072125338.html

Bankacıdan 'rallici' vurgunu: 6 yılda 6 milyon kaptırdı

Bankacıdan 'rallici' vurgunu: 6 yılda 6 milyon kaptırdı

Emekli bankacı Müjgan D.'nin borsada aylık yüzde 10 kar vaadiyle 100'den fazla kişiye yaklaşık 800 milyon lira dolandırdığı 'özel fon' vurgununda yeni... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T12:04+0300

2023-06-07T12:04+0300

2023-06-07T12:04+0300

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borsa

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burak sohtorik

emekli

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Ralli dünyasını, 'borsada aylık yüzde 10 kar vaadiyle özel bir fon oluşturduğunu iddia ederek yaklaşık 800 milyon lira dolandıran' emekli bankacı Müjgan D.'nin mağdur ettiği isimler arasında bulunan eski başbakan Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yeğeni Burak Sohtorik Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan'a konuştu.Profesyonel rallici Sohtorik, Müjgan D.'nin eşi Cevdet D.'nin ralli sporlarıyla ilgilendiğini ve emekli bankacının eşi vasıtasıyla kendisine ulaştığını söyledi. 6 yılda yaklaşık 6 milyon lira kaptıran Sohtorik, Müjgan D.'nin zorlamasıyla bugün yaklaşık 20 milyon lira değeri olan İstanbul Akfırat'ta bulunan havuzlu lüks villasını bile sattığını dile getirdi.6 yılda 6 milyon lira kaptırdı6 sene önce kendi şirketine gelen karı kocanın ellerinde bilgisayar ve çantalarla geldiğini, borsada yatırım yapması gerektiği yönünde kendisini ikna ettiğini söyleyen Sohtorik, "Borsada kaybetmek yok. Borsada ancak zaman kaybedersin. Her zaman para kazanırsın' dediler. 3-5 tane bilgisayar açıp bana her gün yaptıkları alım satımların ekran resimlerini gösterdiler. Bana aylık yüzde 6-7 ödeme yapıyorlardı. İlk etapta 400 bin lirayla girdim. En son 6 milyon liralık bir param bulunuyordu. Ödemeleri hiç aksatmamışlardı " dedi.'Siz zaten paralarınız aldınız'Kendisine teknesini de satması yönünde telkinde bulunduğunu ancak satmadığını aktaran Sohtorik, "Benim adımı vererek, 'Ben Burak Sohtorik'le çalışıyorum' diyerek müşteri toplamış. En son paramı almak istediğimde zorluk çıkardı. 'Siz zaten paralarınızı aldınız. Verecek hiçbir şeyim yok' dedi. Bizim halimiz vaktimiz yerinde ama çok sayıda mağdura zorla kredi çektirip yatırım yapmasını sağlamış. Çok sayıda kişinin kredibilitesi düşecek" diye konuştu.'Paranız borsada battı' demişler1 yıl içerisinde 4.5 milyon lirasını kaptıran ve herhangi bir geri ödeme alamayan B.S. ise, Müjgan D.'nin eşi Cevdet D.'nin kendisine, "Paranız borsada battı" cevabıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.Ticari hayatında kullanmakta olduğu paranın çok büyük bir kısmının Müjgan D.'de olduğunu dile getiren B.S. emekli bankacının başkalarını da dolandırma ihtimalinin bulunduğunu ve yurt dışına kaçma olasılığının oldukça fazla olduğunu aktardı.Depremzede de mağdur olduBir başka mağdur Ç.K. isimli depremzede ise 6 Şubat depremlerinden önce verdiği yüz binlerce liralık parayı geri istedi."Otizm hastası çocuğum var. Depremde evim ve arabam kullanılamaz hale geldi. Yavaş yavaş da olsa geri ödeme yapmanızı istiyorum" diyen Ç.K. "Bana zor durumda olduğunu, intihar etmeyi düşündüğünü söyledi" ifadelerini kullandı.Öte yandan Müjgan D.'nin irtibatlı olduğunu öne sürdüğü yatırım şirketinin pazarlama bölümünde çalışan oğlu Emre D.'nin de söz konusu şirketten istifa ederek işten ayrıldığı öğrenildi.

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türkiye, para, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, banka, borsa, ralli, burak sohtorik, emekli