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Bakanlara ilk görev: Öncelikli olarak deprem bölgesindeki çalışmalar sürdürülecek
Bakanlara ilk görev: Öncelikli olarak deprem bölgesindeki çalışmalar sürdürülecek
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını yaparak göreve başladı. Bakanlar öncelikli olarak deprem bölgesindeki çalışmalara yoğunlaşacak. Çevre, Şehircilik ve... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T10:59+0300
2023-06-07T10:59+0300
politika
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı kabinesi
bakanlar
çevre ve şehircilik bakanlığı
mehmet özhaseki
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
mahinur özdemir
deprem
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan ikinci Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplansını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrasında bakanlar bugün yemin ederek görevlerine resmen başlamış olacak.Bakanların ilk önceliği 6 Şubat depreminden etkilenen deprem bölgelerinde atılacak adımlar olacak. Bakanlar bu konu başta olmak üzere kendi alanlarına ilişkin hedeflerini önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında sunacak.Özhaseki deprem bölgesinde inceleme yapacakKabine toplantısı sonrasında gazeteciler ile sohbet eden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki mecliste yemin ettikten sonra deprem bölgesine gideceğini açıkladı. Özhaseki perşembe günü Adıyaman’da yapımı tamamlanan millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek. Ardından ise deprem bölgesindeki yeni yapılaşmanın gerçekleşeceği rezerv alanları ve inşaatı devam eden deprem konutlarını inceleyecek. Özhaseki’nin önümüzdeki hafta içinde deprem bölgesinde olması planlanıyor.Aile Bakanı Göktaş: Onları unutmamamız lazımKabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da programında deprem bölgesi ziyareti yer alıyor. Göktaş yaptığı açıklamada “Hemen deprem bölgesine gideceğim, yemin töreninden bir gün sonra. Orada ciddi bir ihtiyaç var. Öncelikle tabii Kahramanmaraş ve Hatay. Daha sonra Adıyaman ve Malatya. Ondan sonra da peyderpey giderek alana dokunmak istiyorum. Oralarda neler eksik ve neler yapılması gerekiyor gözlemlemek istiyorum. Tabii ki orada ciddi bir deprem yaşandı. Hasar ortada. O insanları unutmamamız lazım. Hepimizin kalbi 6 Şubat’ta kaldı. O insanların normal hayata dönmeye çok ihtiyacı var. O yüzden bu teması çok önemsiyorum” ifadelerini kullandı.
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı kabinesi, bakanlar, çevre ve şehircilik bakanlığı, mehmet özhaseki, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir, deprem
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı kabinesi, bakanlar, çevre ve şehircilik bakanlığı, mehmet özhaseki, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir, deprem

Bakanlara ilk görev: Öncelikli olarak deprem bölgesindeki çalışmalar sürdürülecek

10:59 07.06.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabine
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabine - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
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Osman Nuri Cerit
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını yaparak göreve başladı. Bakanlar öncelikli olarak deprem bölgesindeki çalışmalara yoğunlaşacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş deprem bölgesine gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan ikinci Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplansını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrasında bakanlar bugün yemin ederek görevlerine resmen başlamış olacak.
Bakanların ilk önceliği 6 Şubat depreminden etkilenen deprem bölgelerinde atılacak adımlar olacak. Bakanlar bu konu başta olmak üzere kendi alanlarına ilişkin hedeflerini önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında sunacak.

Özhaseki deprem bölgesinde inceleme yapacak

Kabine toplantısı sonrasında gazeteciler ile sohbet eden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki mecliste yemin ettikten sonra deprem bölgesine gideceğini açıkladı. Özhaseki perşembe günü Adıyaman’da yapımı tamamlanan millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek. Ardından ise deprem bölgesindeki yeni yapılaşmanın gerçekleşeceği rezerv alanları ve inşaatı devam eden deprem konutlarını inceleyecek. Özhaseki’nin önümüzdeki hafta içinde deprem bölgesinde olması planlanıyor.

Aile Bakanı Göktaş: Onları unutmamamız lazım

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da programında deprem bölgesi ziyareti yer alıyor. Göktaş yaptığı açıklamada “Hemen deprem bölgesine gideceğim, yemin töreninden bir gün sonra. Orada ciddi bir ihtiyaç var. Öncelikle tabii Kahramanmaraş ve Hatay. Daha sonra Adıyaman ve Malatya. Ondan sonra da peyderpey giderek alana dokunmak istiyorum. Oralarda neler eksik ve neler yapılması gerekiyor gözlemlemek istiyorum. Tabii ki orada ciddi bir deprem yaşandı. Hasar ortada. O insanları unutmamamız lazım. Hepimizin kalbi 6 Şubat’ta kaldı. O insanların normal hayata dönmeye çok ihtiyacı var. O yüzden bu teması çok önemsiyorum” ifadelerini kullandı.
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