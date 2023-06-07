https://sputniknews.com.tr/20230607/bakan-simsek-hukumetimizin-ustesinden-gelemeyecegi-hicbir-sorun-yok-1072148273.html

Bakan Şimşek: Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yok

Bakan Şimşek: Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yok

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var, uygulama ve... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T20:10+0300

2023-06-07T20:10+0300

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ekonomi

mehmet şimşek

türkiye

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Bakan Şimşek, Twitter hesabından seslendi. Bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek, göreve başladığını bildiren Şimşek, Hükümetin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmadığını vurguladı.Şimşek, plan ve program dahilinde, belirlenen ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıkılan bu yolda hedeflere herkesin desteğini alarak ulaşacaklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20230607/bakan-simsek-acil-onceligimiz-ekibimizi-guclendirmek-ve-guvenilir-bir-program-tasarlamak-1072146228.html

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2023

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Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, türkiye