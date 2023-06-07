https://sputniknews.com.tr/20230607/bakan-simsek-hukumetimizin-ustesinden-gelemeyecegi-hicbir-sorun-yok-1072148273.html
Bakan Şimşek: Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yok
Bakan Şimşek: Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yok
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var, uygulama ve... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T20:10+0300
2023-06-07T20:10+0300
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ekonomi
mehmet şimşek
türkiye
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Bakan Şimşek, Twitter hesabından seslendi. Bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek, göreve başladığını bildiren Şimşek, Hükümetin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmadığını vurguladı.Şimşek, plan ve program dahilinde, belirlenen ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıkılan bu yolda hedeflere herkesin desteğini alarak ulaşacaklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20230607/bakan-simsek-acil-onceligimiz-ekibimizi-guclendirmek-ve-guvenilir-bir-program-tasarlamak-1072146228.html
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mehmet şimşek, türkiye
Bakan Şimşek: Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yok
20:10 07.06.2023 (güncellendi: 20:13 07.06.2023) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var, uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.
Bakan Şimşek, Twitter hesabından seslendi.
Bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek, göreve başladığını bildiren Şimşek, Hükümetin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmadığını vurguladı.
Şimşek, plan ve program dahilinde, belirlenen ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıkılan bu yolda hedeflere herkesin desteğini alarak ulaşacaklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var, uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz. Saygılarımla."