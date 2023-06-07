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Bakan Şimşek: Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak
Bakan Şimşek: Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yerel ve küresel zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T18:49+0300
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ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
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Bakan Şimşek, Twitter hesabından İngilizce paylaşım yaptı.Beş yıllık aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin etme onurunu ve ayrıcalığını yaşadığını bildiren Şimşek, bu sıfatla halka hizmet etme sorumluluğunu, kendisine tevdi ettiğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduğunu vurguladı.Şimşek, daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye'yi oluşturmak için yol gösterici ilkelerin şeffaflık, istikrarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacağının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek

Bakan Şimşek: Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak

18:49 07.06.2023 (güncellendi: 18:50 07.06.2023)
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yerel ve küresel zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır." ifadesini kullandı.
Bakan Şimşek, Twitter hesabından İngilizce paylaşım yaptı.
Beş yıllık aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin etme onurunu ve ayrıcalığını yaşadığını bildiren Şimşek, bu sıfatla halka hizmet etme sorumluluğunu, kendisine tevdi ettiğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduğunu vurguladı.
Şimşek, daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye'yi oluşturmak için yol gösterici ilkelerin şeffaflık, istikrarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacağının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yerel ve küresel zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır."
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