https://sputniknews.com.tr/20230607/bakan-simsek-acil-onceligimiz-ekibimizi-guclendirmek-ve-guvenilir-bir-program-tasarlamak-1072146228.html

Bakan Şimşek: Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak

Bakan Şimşek: Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yerel ve küresel zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T18:49+0300

2023-06-07T18:49+0300

2023-06-07T18:50+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

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Bakan Şimşek, Twitter hesabından İngilizce paylaşım yaptı.Beş yıllık aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin etme onurunu ve ayrıcalığını yaşadığını bildiren Şimşek, bu sıfatla halka hizmet etme sorumluluğunu, kendisine tevdi ettiğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduğunu vurguladı.Şimşek, daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye'yi oluşturmak için yol gösterici ilkelerin şeffaflık, istikrarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacağının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

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2023

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek