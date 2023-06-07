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BAE ve Mısır arasında 10 milyar dolarlık rüzgar enerjisi projesi için anlaşma imzalandı
BAE ve Mısır arasında 10 milyar dolarlık rüzgar enerjisi projesi için anlaşma imzalandı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yenilenebilir enerji şirketi Masdar'ın, Mısır'da 10 milyar doları aşan maliyetle rüzgar enerjisi projesi için Kahire... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T19:36+0300
2023-06-07T19:36+0300
dünya
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
mısır
mısır
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BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Masdar ve diğer ortaklarının, Mısır Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kurumu ile anlaşma imzaladığı belirtildi.Anlaşmanın Mısır'ın başkenti Kahire'de, Başbakan Mustafa Medbuli ile BAE Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed el-Jaber'in katıldığı imza töreniyle duyurulduğu aktarılan haberde, anlaşma kapsamında Yeni ve Yenilenebilir Kurumu'nun 10 gigawatt kapasiteli rüzgar enerjisi projesi için bir alan tahsis edeceği ifade edildi.Proje maliyetinin 10 milyar doları aşacağı vurgulanan haberde, söz konusu projenin, Mısır'ın 2030 yılı itibariyle kurulu enerjisinin yüzde 42'sini yenilenebilir enerjiden elde etme hedefini gerçekleştirmeye katkı sunacağına işaret edildi.Haberde, projenin hayata geçmesiyle birlikte Mısır'ın doğal gazdan yıllık 5 milyar dolar tasarruf edeceği kaydedildi.BAE ve Mısır Kasım 2022'de, 10 gigawatt kapasiteli rüzgar enerjisi projesinin ön anlaşmasını imzalamıştı.Mısır, ürettiği yıllık 64 milyar metreküp doğal gazın çoğunu kendisi tüketiyor. Kahire yönetimi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yerli tüketimi azaltarak doğal gaz ihracatını artırmayı hedefliyor.
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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), mısır, mısır, masdar

BAE ve Mısır arasında 10 milyar dolarlık rüzgar enerjisi projesi için anlaşma imzalandı

19:36 07.06.2023
© AA / Rüzgar enerjisi
Rüzgar enerjisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA /
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yenilenebilir enerji şirketi Masdar'ın, Mısır'da 10 milyar doları aşan maliyetle rüzgar enerjisi projesi için Kahire yönetimi ile anlaşma yaptığı bildirildi.
BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Masdar ve diğer ortaklarının, Mısır Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kurumu ile anlaşma imzaladığı belirtildi.
Anlaşmanın Mısır'ın başkenti Kahire'de, Başbakan Mustafa Medbuli ile BAE Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed el-Jaber'in katıldığı imza töreniyle duyurulduğu aktarılan haberde, anlaşma kapsamında Yeni ve Yenilenebilir Kurumu'nun 10 gigawatt kapasiteli rüzgar enerjisi projesi için bir alan tahsis edeceği ifade edildi.
Proje maliyetinin 10 milyar doları aşacağı vurgulanan haberde, söz konusu projenin, Mısır'ın 2030 yılı itibariyle kurulu enerjisinin yüzde 42'sini yenilenebilir enerjiden elde etme hedefini gerçekleştirmeye katkı sunacağına işaret edildi.
Haberde, projenin hayata geçmesiyle birlikte Mısır'ın doğal gazdan yıllık 5 milyar dolar tasarruf edeceği kaydedildi.
BAE ve Mısır Kasım 2022'de, 10 gigawatt kapasiteli rüzgar enerjisi projesinin ön anlaşmasını imzalamıştı.
Mısır, ürettiği yıllık 64 milyar metreküp doğal gazın çoğunu kendisi tüketiyor. Kahire yönetimi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yerli tüketimi azaltarak doğal gaz ihracatını artırmayı hedefliyor.
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