https://sputniknews.com.tr/20230607/bae-ve-misir-arasinda-10-milyar-dolarlik-ruzgar-enerjisi-projesi-icin-anlasma-imzalandi-1072147524.html

BAE ve Mısır arasında 10 milyar dolarlık rüzgar enerjisi projesi için anlaşma imzalandı

BAE ve Mısır arasında 10 milyar dolarlık rüzgar enerjisi projesi için anlaşma imzalandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yenilenebilir enerji şirketi Masdar'ın, Mısır'da 10 milyar doları aşan maliyetle rüzgar enerjisi projesi için Kahire... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T19:36+0300

2023-06-07T19:36+0300

2023-06-07T19:36+0300

dünya

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

mısır

mısır

masdar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103085/77/1030857754_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f1e4ea7b7e06663ed7b987b3c704b3b2.jpg

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Masdar ve diğer ortaklarının, Mısır Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kurumu ile anlaşma imzaladığı belirtildi.Anlaşmanın Mısır'ın başkenti Kahire'de, Başbakan Mustafa Medbuli ile BAE Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed el-Jaber'in katıldığı imza töreniyle duyurulduğu aktarılan haberde, anlaşma kapsamında Yeni ve Yenilenebilir Kurumu'nun 10 gigawatt kapasiteli rüzgar enerjisi projesi için bir alan tahsis edeceği ifade edildi.Proje maliyetinin 10 milyar doları aşacağı vurgulanan haberde, söz konusu projenin, Mısır'ın 2030 yılı itibariyle kurulu enerjisinin yüzde 42'sini yenilenebilir enerjiden elde etme hedefini gerçekleştirmeye katkı sunacağına işaret edildi.Haberde, projenin hayata geçmesiyle birlikte Mısır'ın doğal gazdan yıllık 5 milyar dolar tasarruf edeceği kaydedildi.BAE ve Mısır Kasım 2022'de, 10 gigawatt kapasiteli rüzgar enerjisi projesinin ön anlaşmasını imzalamıştı.Mısır, ürettiği yıllık 64 milyar metreküp doğal gazın çoğunu kendisi tüketiyor. Kahire yönetimi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yerli tüketimi azaltarak doğal gaz ihracatını artırmayı hedefliyor.

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bae, birleşik arap emirlikleri (bae), mısır, mısır, masdar