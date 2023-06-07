https://sputniknews.com.tr/20230607/aytun-ciraydan-iyi-partiden-istifasi-sonrasi-aciklama-bir-omrun-yabana-gitmedigini-gordum-1072116561.html
Aytun Çıray'dan İYİ Parti'den istifası sonrası açıklama: Bir ömrün yabana gitmediğini gördüm
Aytun Çıray'dan İYİ Parti'den istifası sonrası açıklama: Bir ömrün yabana gitmediğini gördüm
Aytun Çıray, İYİ Parti'den istifasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çıray, "Bir ömrün yabana gitmediğini gördüm" dedi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T07:07+0300
2023-06-07T07:07+0300
2023-06-07T07:07+0300
türkiye
aytun çıray
istifa
iyi parti
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Aytun Çıray dün, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Çıray açıklamasında, "Kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti’den istifa ediyorum" dedi. Sosyal medya hesabından istifası sonrasında paylaşımda bulunan Çıray şunları kaydetti:"Çok çok teşekkür ederim. Sayısız destek telefonu ve mesajı aldım. Bir ömrün yabana gitmediğini gördüm. Medeni eleştiriler de benim için saygıdeğer."
https://sputniknews.com.tr/20230606/iyi-partide-ust-duzey-istifa-aytun-ciray-partisinden-ayrildi-1072066518.html
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aytun çıray, istifa, iyi parti
aytun çıray, istifa, iyi parti
Aytun Çıray'dan İYİ Parti'den istifası sonrası açıklama: Bir ömrün yabana gitmediğini gördüm
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Aytun Çıray, İYİ Parti'den istifasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çıray, "Bir ömrün yabana gitmediğini gördüm" dedi.
Aytun Çıray dün, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Çıray açıklamasında, "Kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti’den istifa ediyorum" dedi.
Sosyal medya hesabından istifası sonrasında paylaşımda bulunan Çıray şunları kaydetti:
"Çok çok teşekkür ederim. Sayısız destek telefonu ve mesajı aldım. Bir ömrün yabana gitmediğini gördüm. Medeni eleştiriler de benim için saygıdeğer."