https://sputniknews.com.tr/20230607/almanyada-rusyayi-savunan-ukraynali-kadina-para-cezasi-1072134586.html

Almanya'da Rusya'yı savunan Ukraynalı kadına para cezası

Almanya'da Rusya'yı savunan Ukraynalı kadına para cezası

Almanya'da Köln Bölge Mahkemesi, Rusya'nın Ukrayna harekatını desteklediği gerekçesiyle Ukraynalı bir kadına 900 euro para cezası verdi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T14:39+0300

2023-06-07T14:39+0300

2023-06-07T14:39+0300

ukrayna krizi

avrupa

almanya

para cezası

köln

mahkeme

rusya

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Köln Bölge Mahkemesi, bir gösteride yaptığı açıklama ile 'kamu huzurunu bozduğuna' hükmettiği 48 yaşındaki kadını, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekatı desteklemekten suçlu buldu.Gerekçeli kararda Ukraynalı kadın için, "8 Mayıs 2022'de Köln'de düzenlenen Rusya yanlısı bir gösteride başkaları için savaşı hissedilir şekilde onaylamış ve desteklemiştir" ifadelerini kullandı.Hakim, kadını, günlük 30 euro'dan 30 günlük para cezasına mahkum etti.'Rusya saldırgan değil'Daha önceki duruşmalarda izletilen bir televizyon röportajında "Rusya saldırgan değil" ifadeleri yer alan kadın, Rusya'nın harekatının 'alternatifsiz' olduğunu söylemişti.Kadın, suçlamalara karşı yaptığı savunmada kendisini bir 'barış aktivisti' olarak tanımlamıştı.Savcılık, günlük 30 euro'dan 70 gün para cezası talep etmiş, sanık ve avukatı ise beraat talebinde bulunmuştu.Savunma avukatının temyize gideceği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230602/ukrayna-gucleri-sinirdaki-rus-koyune-saldirdi-iki-kadin-hayatini-kaybetti-1071927999.html

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