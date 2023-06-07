https://sputniknews.com.tr/20230607/almanyada-rusyayi-savunan-ukraynali-kadina-para-cezasi-1072134586.html
Almanya'da Rusya'yı savunan Ukraynalı kadına para cezası
Almanya'da Rusya'yı savunan Ukraynalı kadına para cezası
Almanya'da Köln Bölge Mahkemesi, Rusya'nın Ukrayna harekatını desteklediği gerekçesiyle Ukraynalı bir kadına 900 euro para cezası verdi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T14:39+0300
2023-06-07T14:39+0300
2023-06-07T14:39+0300
ukrayna krizi
avrupa
almanya
para cezası
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Köln Bölge Mahkemesi, bir gösteride yaptığı açıklama ile 'kamu huzurunu bozduğuna' hükmettiği 48 yaşındaki kadını, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekatı desteklemekten suçlu buldu.Gerekçeli kararda Ukraynalı kadın için, "8 Mayıs 2022'de Köln'de düzenlenen Rusya yanlısı bir gösteride başkaları için savaşı hissedilir şekilde onaylamış ve desteklemiştir" ifadelerini kullandı.Hakim, kadını, günlük 30 euro'dan 30 günlük para cezasına mahkum etti.'Rusya saldırgan değil'Daha önceki duruşmalarda izletilen bir televizyon röportajında "Rusya saldırgan değil" ifadeleri yer alan kadın, Rusya'nın harekatının 'alternatifsiz' olduğunu söylemişti.Kadın, suçlamalara karşı yaptığı savunmada kendisini bir 'barış aktivisti' olarak tanımlamıştı.Savcılık, günlük 30 euro'dan 70 gün para cezası talep etmiş, sanık ve avukatı ise beraat talebinde bulunmuştu.Savunma avukatının temyize gideceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230602/ukrayna-gucleri-sinirdaki-rus-koyune-saldirdi-iki-kadin-hayatini-kaybetti-1071927999.html
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avrupa, almanya, para cezası, köln, mahkeme, rusya
avrupa, almanya, para cezası, köln, mahkeme, rusya
Almanya'da Rusya'yı savunan Ukraynalı kadına para cezası
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Almanya'da Köln Bölge Mahkemesi, Rusya'nın Ukrayna harekatını desteklediği gerekçesiyle Ukraynalı bir kadına 900 euro para cezası verdi.
Köln Bölge Mahkemesi, bir gösteride yaptığı açıklama ile 'kamu huzurunu bozduğuna' hükmettiği 48 yaşındaki kadını, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekatı desteklemekten suçlu buldu.
Gerekçeli kararda Ukraynalı kadın için, "8 Mayıs 2022'de Köln'de düzenlenen Rusya yanlısı bir gösteride başkaları için savaşı hissedilir şekilde onaylamış ve desteklemiştir" ifadelerini kullandı.
Hakim, kadını, günlük 30 euro'dan 30 günlük para cezasına mahkum etti.
'Rusya saldırgan değil'
Daha önceki duruşmalarda izletilen bir televizyon röportajında "Rusya saldırgan değil" ifadeleri yer alan kadın, Rusya'nın harekatının 'alternatifsiz' olduğunu söylemişti.
Kadın, suçlamalara karşı yaptığı savunmada kendisini bir 'barış aktivisti' olarak tanımlamıştı.
Savcılık, günlük 30 euro'dan 70 gün para cezası talep etmiş, sanık ve avukatı ise beraat talebinde bulunmuştu.
Savunma avukatının temyize gideceği kaydedildi.