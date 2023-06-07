https://sputniknews.com.tr/20230607/alex-de-souzadan-fenerbahceye-ziyaret-1072137582.html
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret
Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin idmanını takip etti. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T15:25+0300
2023-06-07T15:25+0300
2023-06-07T15:25+0300
spor
alex de souza
jorge jesus
fenerbahçe
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alex'in, oğlu Felipe ile Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takımı ziyaret ettiği belirtildi.Alex'in, bir süre antrenmanı takip ettiği ve takıma desteklerini ileterek moral verdiği de ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230605/okan-buruktan-jesusa-buyuk-saygisizlik-1072017508.html
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alex de souza, jorge jesus, fenerbahçe
alex de souza, jorge jesus, fenerbahçe
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin idmanını takip etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alex'in, oğlu Felipe ile Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takımı ziyaret ettiği belirtildi.
Alex'in, bir süre antrenmanı takip ettiği ve takıma desteklerini ileterek moral verdiği de ifade edildi.