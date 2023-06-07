https://sputniknews.com.tr/20230607/alex-de-souzadan-fenerbahceye-ziyaret-1072137582.html

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin idmanını takip etti. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T15:25+0300

2023-06-07T15:25+0300

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spor

alex de souza

jorge jesus

fenerbahçe

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alex'in, oğlu Felipe ile Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takımı ziyaret ettiği belirtildi.Alex'in, bir süre antrenmanı takip ettiği ve takıma desteklerini ileterek moral verdiği de ifade edildi.

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alex de souza, jorge jesus, fenerbahçe