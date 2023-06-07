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AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması
AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır" dedi. Akbaşoğlu, "Emeklileri de kapsayacak şekilde... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
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AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

12:51 07.06.2023 (güncellendi: 13:00 07.06.2023)
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır" dedi. Akbaşoğlu, "Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız" diye konuştu.
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