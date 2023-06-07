https://sputniknews.com.tr/20230607/ak-partiden-asgari-ucret-memur-ve-emekli-maaslariyla-ilgili-zam-aciklamasi-1072128577.html
AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması
AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır" dedi. Akbaşoğlu, "Emeklileri de kapsayacak şekilde... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T12:51+0300
2023-06-07T12:51+0300
2023-06-07T13:00+0300
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asgari ücret ne kadar artacak,memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması,memur maaş zammı,emekli maaşı zam,emekli maaşı zammı
asgari ücret ne kadar artacak,memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması,memur maaş zammı,emekli maaşı zam,emekli maaşı zammı
AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması
12:51 07.06.2023 (güncellendi: 13:00 07.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır" dedi. Akbaşoğlu, "Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız" diye konuştu.