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https://sputniknews.com.tr/20230607/ak-parti-istanbul-milletvekili-numan-kurtulmus--321-oyla-tbmm-baskani-secildi-1072146610.html
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oyla TBMM Başkanı seçildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oyla TBMM Başkanı seçildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclisin 30. başkanı oldu. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T18:58+0300
2023-06-07T19:26+0300
numan kurtulmuş
politika
tbmm
ak parti
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TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı.AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 160 , Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 43, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 4 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.Üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu (301 milletvekili) sağlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 30. Başkanı oldu.Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a başarılar diledi.Numan Kurtulmuş kimdir?Numan Kurtulmuş, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1992 yılında İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "doçent" unvanını alan Kurtulmuş, ABD'de Cornell Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürdü, 2004'te profesör oldu.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında ders veren Kurtulmuş, 1998 yılında aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı.2008'de Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Kurtulmuş, 1 Kasım 2010'da Halkın Sesi Partisini (HAS Parti) kurdu. HAS Parti, 2012'de bütünleşme kararı alarak AK Parti ile birleşince, Kurtulmuş, AK Parti'de Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.62. Hükümet'te Başbakan Yardımcılığı, 63, 64 ve 65. Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü görevlerini üstlenen Numan Kurtulmuş, 65. Hükümet'te yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanı oldu.AK Parti 6. Olağan Kongresinde MKYK üyeliğine seçilen Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.Numan Kurtulmuş, evli ve üç çocuk babası.
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numan kurtulmuş, tbmm, ak parti

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oyla TBMM Başkanı seçildi

18:58 07.06.2023 (güncellendi: 19:26 07.06.2023)
© ERHAN CAN - SENAT DESTANOĞLU-Numan Kurtulmuş,
Numan Kurtulmuş, - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© ERHAN CAN - SENAT DESTANOĞLU-
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AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclisin 30. başkanı oldu.
TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 160 , Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 43, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 4 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.
Üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu (301 milletvekili) sağlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 30. Başkanı oldu.
Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a başarılar diledi.

Numan Kurtulmuş kimdir?

Numan Kurtulmuş, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1992 yılında İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "doçent" unvanını alan Kurtulmuş, ABD'de Cornell Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürdü, 2004'te profesör oldu.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında ders veren Kurtulmuş, 1998 yılında aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı.
2008'de Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Kurtulmuş, 1 Kasım 2010'da Halkın Sesi Partisini (HAS Parti) kurdu. HAS Parti, 2012'de bütünleşme kararı alarak AK Parti ile birleşince, Kurtulmuş, AK Parti'de Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.
62. Hükümet'te Başbakan Yardımcılığı, 63, 64 ve 65. Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü görevlerini üstlenen Numan Kurtulmuş, 65. Hükümet'te yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanı oldu.
AK Parti 6. Olağan Kongresinde MKYK üyeliğine seçilen Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.
Numan Kurtulmuş, evli ve üç çocuk babası.
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