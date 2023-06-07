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ABD'nin başkentinde araç hırsızlığı 2018'den bu yana 3 kattan fazla arttı
ABD'nin başkentinde araç hırsızlığı 2018'den bu yana 3 kattan fazla arttı
ABD'ni başkenti Washington'da bir ayda çalınan araç sayısının 2018'den bu yana 3 kattan fazla arttığı belirtildi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
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Metropolitan Polis Departmanı (MPA) istatistiklerine göre, 2018'de başkente bir ayda çalınan araç sayısı 20'nin üzerine çıkmazken, bu sayı yılın nisan ve mayıs aylarında 79'a ulaştı.MPA'nın sitesinde paylaşılan grafiklerde, Washington'da bir ayda çalınan araba sayısının, 2019'un Temmuz ayında 21'e çıktığı, bu sayının Kovid-19 salgının yaşandığı Kasım 2020'de 66'ya yükseldiği görüldü.Başkentteki araç hırsızlığı sayısı 2022'de en çok ocak ayında 63'e çıkarken bu sayının en düşük olduğu mart ve mayıs aylarında bile 28'in altına düşmediği tespit edildi.Polis raporlarına yansıyan rakamlara göre Washington'da araç hırsızlığı 2018'den bu yana en çok 2023'te yaşanırken, yılın yarısında toplam rakam 327'ye ulaştı.Yıl içinde yaşanan araba hırsızlığının 72'sinde silah kullanıldığı, 43 kişinin de hırsızlıktan gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.MPA verileri aynı zamanda, araç hırsızlığından tutuklananların çoğunun 15 yaş ortalamasına sahip olduğunu, hırsızlığa karışan gençlerin yaşının 12'ye kadar indiğini ortaya koydu. Yetkililer endişelerini dile getirmiştiBaşken Washington'ta 11 Mayıs'ta, kamu güvenliğini ele alan zirveye ev sahipliği yapan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, şehirde suç oranlarının giderek arttığını belirterek, bununla mücadele konusunda bazı kanuni değişiklikler yapılması gerektiğini söylemişti.Bowser, "Şu an fokus olduğumuz konu toplumdaki gerçek suçlular. Şu an cinayet gibi suçlardan cezası onaylanmış fakat tutuklanmayan birçok insan var" sözleriyle, yürürlükteki şehir yasalarını eleştirmişti.Toplantıda, Washington polisi kayıtlarına göre, şehirdeki suç oranının geçen yıla göre yüzde 27 oranında arttığı, şiddet suçlarında da yüzde 10'luk artış tespit edildiği bilgisi paylaşılmış, çocuk suçluların sayısının artması, şehirde çok fazla kaçak silah bulunması gibi konulara da değinilmişti.ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi'nin mart sonunda yaptığı toplantıda, Washington DC Konsey Üyesi Charless Allen, şehrin adalet sistemi üzerindeki federal yönetimin kontrolünü "saçmalık" olarak nitelerken, suçları kovuşturma veya hüküm giymiş kişileri cezalandırma konusunda başkentin hiçbir yerel denetime sahip olmadığını kaydetmişti.ABD Anayasasına göre Kongre, Washington D.C'yi denetleme hakkına sahipken, başkentin yönetiminden sorumlu D.C. Konseyi, tüm mevzuatını yasalaştırmadan önce Kongre'nin incelemesine sunması gerekiyor.
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abd, washington, washington dc, araç, hırsızlık

ABD'nin başkentinde araç hırsızlığı 2018'den bu yana 3 kattan fazla arttı

02:18 07.06.2023 (güncellendi: 02:22 07.06.2023)
 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
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ABD'ni başkenti Washington'da bir ayda çalınan araç sayısının 2018'den bu yana 3 kattan fazla arttığı belirtildi.
Metropolitan Polis Departmanı (MPA) istatistiklerine göre, 2018'de başkente bir ayda çalınan araç sayısı 20'nin üzerine çıkmazken, bu sayı yılın nisan ve mayıs aylarında 79'a ulaştı.
MPA'nın sitesinde paylaşılan grafiklerde, Washington'da bir ayda çalınan araba sayısının, 2019'un Temmuz ayında 21'e çıktığı, bu sayının Kovid-19 salgının yaşandığı Kasım 2020'de 66'ya yükseldiği görüldü.
Başkentteki araç hırsızlığı sayısı 2022'de en çok ocak ayında 63'e çıkarken bu sayının en düşük olduğu mart ve mayıs aylarında bile 28'in altına düşmediği tespit edildi.
Polis raporlarına yansıyan rakamlara göre Washington'da araç hırsızlığı 2018'den bu yana en çok 2023'te yaşanırken, yılın yarısında toplam rakam 327'ye ulaştı.
Yıl içinde yaşanan araba hırsızlığının 72'sinde silah kullanıldığı, 43 kişinin de hırsızlıktan gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
MPA verileri aynı zamanda, araç hırsızlığından tutuklananların çoğunun 15 yaş ortalamasına sahip olduğunu, hırsızlığa karışan gençlerin yaşının 12'ye kadar indiğini ortaya koydu.

Yetkililer endişelerini dile getirmişti

Başken Washington'ta 11 Mayıs'ta, kamu güvenliğini ele alan zirveye ev sahipliği yapan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, şehirde suç oranlarının giderek arttığını belirterek, bununla mücadele konusunda bazı kanuni değişiklikler yapılması gerektiğini söylemişti.
Bowser, "Şu an fokus olduğumuz konu toplumdaki gerçek suçlular. Şu an cinayet gibi suçlardan cezası onaylanmış fakat tutuklanmayan birçok insan var" sözleriyle, yürürlükteki şehir yasalarını eleştirmişti.
Toplantıda, Washington polisi kayıtlarına göre, şehirdeki suç oranının geçen yıla göre yüzde 27 oranında arttığı, şiddet suçlarında da yüzde 10'luk artış tespit edildiği bilgisi paylaşılmış, çocuk suçluların sayısının artması, şehirde çok fazla kaçak silah bulunması gibi konulara da değinilmişti.
ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi'nin mart sonunda yaptığı toplantıda, Washington DC Konsey Üyesi Charless Allen, şehrin adalet sistemi üzerindeki federal yönetimin kontrolünü "saçmalık" olarak nitelerken, suçları kovuşturma veya hüküm giymiş kişileri cezalandırma konusunda başkentin hiçbir yerel denetime sahip olmadığını kaydetmişti.
ABD Anayasasına göre Kongre, Washington D.C'yi denetleme hakkına sahipken, başkentin yönetiminden sorumlu D.C. Konseyi, tüm mevzuatını yasalaştırmadan önce Kongre'nin incelemesine sunması gerekiyor.
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