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https://sputniknews.com.tr/20230607/abdli-eski-vali-chris-crhistie-de-2024-secimleri-icin-baskan-adaylari-arasinda-1072112518.html
ABD'li eski vali Chris Crhistie de 2024 seçimleri için başkan adayları arasında
ABD'li eski vali Chris Crhistie de 2024 seçimleri için başkan adayları arasında
ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayanlar arasında eski New Jersey Valisi Chris Christie de yer aldı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
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ABD basınında yer alan bilgilere göre, New Jersey'de 2010-2018 arası Vali olarak görev yapan politikacı Christie'nin, ABD Federal Seçim Komisyonu'na Cumhuriyetçi Parti'den başkan adaylığı için resmi başvuru yaptığı belirtildi.60 yaşındaki Christie'nin adaylığı, New Hampshire valisi Chris Sununu ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in adaylık açıklamasından kısa süre sonra geldi.Christie'yi 2024'te ABD Başkanı olarak görmek isteyen bir grup, geçen hafta bir kampanya başlatmıştı.Cumhuriyetçi Christie ilk defa, 2016'da Cumhuriyetçi partiden başkan adayı olmuş, fakat ön seçimlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çok gerisinde kalmıştı.Başkan adaylığını açıklayan adaylar arasında, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve Güney Karolina Senatörü Tim Scott da yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230606/eski-yardimcisi-trumpa-resmen-rakip-oldu-mike-pence-baskanliga-adayligini-acikladi-1072075703.html
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abd, seçim, chris christie

ABD'li eski vali Chris Crhistie de 2024 seçimleri için başkan adayları arasında

00:56 07.06.2023
© AP PhotoChris Christie
Chris Christie - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AP Photo
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ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayanlar arasında eski New Jersey Valisi Chris Christie de yer aldı.
ABD basınında yer alan bilgilere göre, New Jersey'de 2010-2018 arası Vali olarak görev yapan politikacı Christie'nin, ABD Federal Seçim Komisyonu'na Cumhuriyetçi Parti'den başkan adaylığı için resmi başvuru yaptığı belirtildi.
60 yaşındaki Christie'nin adaylığı, New Hampshire valisi Chris Sununu ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in adaylık açıklamasından kısa süre sonra geldi.
Christie'yi 2024'te ABD Başkanı olarak görmek isteyen bir grup, geçen hafta bir kampanya başlatmıştı.
Cumhuriyetçi Christie ilk defa, 2016'da Cumhuriyetçi partiden başkan adayı olmuş, fakat ön seçimlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çok gerisinde kalmıştı.
Başkan adaylığını açıklayan adaylar arasında, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve Güney Karolina Senatörü Tim Scott da yer alıyor.
Mike Pence - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
Eski yardımcısı Trump'a resmen rakip oldu: Mike Pence başkanlığa adaylığını açıkladı
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