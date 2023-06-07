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ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü
ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü
ABD’nin Virginia eyaletinde yer alan Richmond ilçesindeki bir lise mezuniyetinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T15:11+0300
2023-06-07T15:11+0300
abd
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ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Richmond ilçesinde yer alan Virgina Commonwealth Üniversitesi’ndeki kampüste Hugueonet Lisesi öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreni sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin birinin 18, diğerinin ise 36 yaşında olduğu ifade edildi. Polis saldırılarla ilgili şüpheli bir kişiyi gözaltına alırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Saldırganın 4 adet tabanca kullandığı ve tabancılara polis tarafından el koyulduğu bildirildi. Kampüste yapılacak diğer liselerin mezuniyet törenleri de iptal edildi.Richmond Polis Şefi Rick Edwards, saldırganın hem cinayetten hem de diğer suçlardan yargılanacağını belirterek, “Böyle bir kalabalığın içinde saldırı düzenlendiğinde olan masum insanlara oluyor. Açıkçası burası daha güvenli olmalıydı. Birisinin buraya silahıyla beraber gelip toplumumuza saldırarak terör estirmesi inanılmaz bir şekilde çok trajik” dedi.Öte yandan, bu tür okul saldırıları 2023 yılından beri ABD’de okullarda, alışveriş merkezlerinde ve ibadethanelerde düzenlenen 279. silahlı saldırı olarak belirtiliyor. Bu saldırılarda genellikle 4’ten fazla kişi hayatını kaybediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/abd-baskani-biden-silah-siddetine-karsi-kongreyi-harekete-cagirdi-1071956826.html
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abd, virginia, okul, lise, silahlı saldırı, mezuniyet, mezuniyet töreni, yaralı, ölü
abd, virginia, okul, lise, silahlı saldırı, mezuniyet, mezuniyet töreni, yaralı, ölü

ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü

15:11 07.06.2023
© AAABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
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ABD’nin Virginia eyaletinde yer alan Richmond ilçesindeki bir lise mezuniyetinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Richmond ilçesinde yer alan Virgina Commonwealth Üniversitesi’ndeki kampüste Hugueonet Lisesi öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreni sırasında silahlı saldırı gerçekleşti.
Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin birinin 18, diğerinin ise 36 yaşında olduğu ifade edildi.
Polis saldırılarla ilgili şüpheli bir kişiyi gözaltına alırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Saldırganın 4 adet tabanca kullandığı ve tabancılara polis tarafından el koyulduğu bildirildi.
Kampüste yapılacak diğer liselerin mezuniyet törenleri de iptal edildi.
Richmond Polis Şefi Rick Edwards, saldırganın hem cinayetten hem de diğer suçlardan yargılanacağını belirterek, “Böyle bir kalabalığın içinde saldırı düzenlendiğinde olan masum insanlara oluyor. Açıkçası burası daha güvenli olmalıydı. Birisinin buraya silahıyla beraber gelip toplumumuza saldırarak terör estirmesi inanılmaz bir şekilde çok trajik” dedi.
Öte yandan, bu tür okul saldırıları 2023 yılından beri ABD’de okullarda, alışveriş merkezlerinde ve ibadethanelerde düzenlenen 279. silahlı saldırı olarak belirtiliyor. Bu saldırılarda genellikle 4’ten fazla kişi hayatını kaybediyor.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
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