https://sputniknews.com.tr/20230607/abdde-lise-mezuniyetinde-silahli-saldiri-2-olu-1072136963.html

ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü

ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü

ABD’nin Virginia eyaletinde yer alan Richmond ilçesindeki bir lise mezuniyetinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T15:11+0300

2023-06-07T15:11+0300

2023-06-07T15:11+0300

abd

virginia

okul

lise

silahlı saldırı

mezuniyet

mezuniyet töreni

yaralı

ölü

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/02/1050419260_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c0e636ada457dc5cef789beee12681b1.jpg

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Richmond ilçesinde yer alan Virgina Commonwealth Üniversitesi’ndeki kampüste Hugueonet Lisesi öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreni sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin birinin 18, diğerinin ise 36 yaşında olduğu ifade edildi. Polis saldırılarla ilgili şüpheli bir kişiyi gözaltına alırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Saldırganın 4 adet tabanca kullandığı ve tabancılara polis tarafından el koyulduğu bildirildi. Kampüste yapılacak diğer liselerin mezuniyet törenleri de iptal edildi.Richmond Polis Şefi Rick Edwards, saldırganın hem cinayetten hem de diğer suçlardan yargılanacağını belirterek, “Böyle bir kalabalığın içinde saldırı düzenlendiğinde olan masum insanlara oluyor. Açıkçası burası daha güvenli olmalıydı. Birisinin buraya silahıyla beraber gelip toplumumuza saldırarak terör estirmesi inanılmaz bir şekilde çok trajik” dedi.Öte yandan, bu tür okul saldırıları 2023 yılından beri ABD’de okullarda, alışveriş merkezlerinde ve ibadethanelerde düzenlenen 279. silahlı saldırı olarak belirtiliyor. Bu saldırılarda genellikle 4’ten fazla kişi hayatını kaybediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230602/abd-baskani-biden-silah-siddetine-karsi-kongreyi-harekete-cagirdi-1071956826.html

virginia

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, virginia, okul, lise, silahlı saldırı, mezuniyet, mezuniyet töreni, yaralı, ölü