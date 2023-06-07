https://sputniknews.com.tr/20230607/abd-disisleri-bakani-blinken-suudi-veliaht-prensi-bin-selmanla-gorustu-1072119040.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Veliaht Prensi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Veliaht Prensi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret için bulunduğu Cidde'de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T09:40+0300

2023-06-07T09:40+0300

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suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Prens bin Selman'a IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısına ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.Açıklamada, ikilinin Yemen dahil Ortadoğu ve ötesinde istikrar, güvenlik ve refahı ilerletme konusunda ortak bağlılıklarının bulunduğunu teyit ettiği açıklandı.Blinken, 'ikili ilişkilerin insan hakları alanındaki ilerlemelerle daha da güçleneceğine' işaret ettiği kaydedilen açıklamada, ikilinin özellikle temiz enerji ve teknolojik alanlarda ekonomik işbirliğini derinleştirmeyi görüştüğü belirtildi.Açıklamada, Dışişleri Bakanı Blinken'ın Suudi Velihat Prensi bin Selman'a ülkesinin Sudan'dan ABD vatandaşlarının tahliyesi konusunda sağladığı destek ve diplomatik müzakerelerde yürütülen ortaklık için teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

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abd, antony blinken, suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)