https://sputniknews.com.tr/20230607/abd-disisleri-bakani-blinken-suudi-veliaht-prensi-bin-selmanla-gorustu-1072119040.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Veliaht Prensi ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Veliaht Prensi ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret için bulunduğu Cidde'de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T09:40+0300
2023-06-07T09:40+0300
2023-06-07T09:42+0300
dünya
abd
antony blinken
suudi arabistan
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072119122_0:155:2393:1501_1920x0_80_0_0_6d1079468cbb2cca90e8dd8774c9fd7b.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Prens bin Selman'a IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısına ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.Açıklamada, ikilinin Yemen dahil Ortadoğu ve ötesinde istikrar, güvenlik ve refahı ilerletme konusunda ortak bağlılıklarının bulunduğunu teyit ettiği açıklandı.Blinken, 'ikili ilişkilerin insan hakları alanındaki ilerlemelerle daha da güçleneceğine' işaret ettiği kaydedilen açıklamada, ikilinin özellikle temiz enerji ve teknolojik alanlarda ekonomik işbirliğini derinleştirmeyi görüştüğü belirtildi.Açıklamada, Dışişleri Bakanı Blinken'ın Suudi Velihat Prensi bin Selman'a ülkesinin Sudan'dan ABD vatandaşlarının tahliyesi konusunda sağladığı destek ve diplomatik müzakerelerde yürütülen ortaklık için teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072119122_93:0:2300:1655_1920x0_80_0_0_b42490316e2661cbe3f8c69d35c8075a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, antony blinken, suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
abd, antony blinken, suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Veliaht Prensi ile görüştü
09:40 07.06.2023 (güncellendi: 09:42 07.06.2023) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret için bulunduğu Cidde'de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Prens bin Selman'a IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısına ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.
Açıklamada, ikilinin Yemen dahil Ortadoğu ve ötesinde istikrar, güvenlik ve refahı ilerletme konusunda ortak bağlılıklarının bulunduğunu teyit ettiği açıklandı.
Blinken, 'ikili ilişkilerin insan hakları alanındaki ilerlemelerle daha da güçleneceğine' işaret ettiği kaydedilen açıklamada, ikilinin özellikle temiz enerji ve teknolojik alanlarda ekonomik işbirliğini derinleştirmeyi görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, Dışişleri Bakanı Blinken'ın Suudi Velihat Prensi bin Selman'a ülkesinin Sudan'dan ABD vatandaşlarının tahliyesi konusunda sağladığı destek ve diplomatik müzakerelerde yürütülen ortaklık için teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.