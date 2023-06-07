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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Veliaht Prensi Bin Selman'la görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Veliaht Prensi Bin Selman'la görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret için bulunduğu Cidde'de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T23:13+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün resmi ziyaret kapsamında geldiği Suudi Arabistan’da temaslarına başladı. Blinken, Cidde kentindeki Selam Sarayı’nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Prens bin Selman'a IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısına ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.Açıklamada, ikilinin Yemen dahil Ortadoğu ve ötesinde istikrar, güvenlik ve refahı ilerletme konusunda ortak bağlılıklarının bulunduğunu teyit ettiği bildirildi.Blinken, "ikili ilişkilerin insan hakları alanındaki ilerlemelerle daha da güçleneceğine" işaret ettiği kaydedilen açıklamada, ikilinin özellikle temiz enerji ve teknolojik alanlarda ekonomik işbirliğini derinleştirmeyi görüştüğü belirtildi.Açıklamada, Dışişleri Bakanı Blinken'ın Suudi Velihat Prensi bin Selman'a ülkesinin Sudan'dan ABD vatandaşlarının tahliyesi konusunda sağladığı destek ve diplomatik müzakerelerde yürütülen ortaklık için teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.Blinken'dan Suudi Arabistan'a resmi ziyaretABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Blinken'ın, 6-8 Haziran tarihlerinde Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenleyeceği, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüşeceği aktarılmıştı.Blinken'ın 7 Temmuz'da ABD ve Körfez İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılacağı, 8 Temmuz'da ise Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la birlikte IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısına ev sahipliği yapacağı kaydedilmişti.ABD'li bakanın ziyareti, ABD ve Suudi Arabistan öncülüğünde Cidde'de Sudan için yürütülen müzakereler devam ederken gerçekleşiyor.
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Veliaht Prensi Bin Selman'la görüştü

23:13 07.06.2023
© İHAABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© İHA
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret için bulunduğu Cidde'de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün resmi ziyaret kapsamında geldiği Suudi Arabistan’da temaslarına başladı.
Blinken, Cidde kentindeki Selam Sarayı’nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Prens bin Selman'a IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısına ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.
Açıklamada, ikilinin Yemen dahil Ortadoğu ve ötesinde istikrar, güvenlik ve refahı ilerletme konusunda ortak bağlılıklarının bulunduğunu teyit ettiği bildirildi.
Blinken, "ikili ilişkilerin insan hakları alanındaki ilerlemelerle daha da güçleneceğine" işaret ettiği kaydedilen açıklamada, ikilinin özellikle temiz enerji ve teknolojik alanlarda ekonomik işbirliğini derinleştirmeyi görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, Dışişleri Bakanı Blinken'ın Suudi Velihat Prensi bin Selman'a ülkesinin Sudan'dan ABD vatandaşlarının tahliyesi konusunda sağladığı destek ve diplomatik müzakerelerde yürütülen ortaklık için teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

Blinken'dan Suudi Arabistan'a resmi ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Blinken'ın, 6-8 Haziran tarihlerinde Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenleyeceği, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüşeceği aktarılmıştı.
Blinken'ın 7 Temmuz'da ABD ve Körfez İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılacağı, 8 Temmuz'da ise Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la birlikte IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısına ev sahipliği yapacağı kaydedilmişti.
ABD'li bakanın ziyareti, ABD ve Suudi Arabistan öncülüğünde Cidde'de Sudan için yürütülen müzakereler devam ederken gerçekleşiyor.
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