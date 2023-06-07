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AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi
AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesine ilişkin stratejik ve karşılıklı çıkara dayalı... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T22:29+0300
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politika
charles michel
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Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu."AB'nin Türkiye ile stratejik ve karşılıklı çıkara dayalı ilişki isteğini teyit ettim." ifadesini kullanan Michel, ekonomik ilişkiler, ulaşım ve güvenlik işbirliği alanlarında açık diyaloğun altını çizdi.Michel, hukukun üstünlüğünün önemine işaret ederek, Türkiye'nin Ukrayna tahılının uluslararası piyasalara ulaştırılmasını sağlayan Karadeniz tahıl girişimindeki rolünü takdir ettiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230607/cumhurbaskani-erdogan-ab-konseyi-baskani-michel-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi--1072145424.html
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charles michel, recep tayyip erdoğan
charles michel, recep tayyip erdoğan

AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

22:29 07.06.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinCharles Michel,
Charles Michel, - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesine ilişkin stratejik ve karşılıklı çıkara dayalı ilişki sürdürme isteklerini teyit ettiğini bildirdi.
Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu.
"AB'nin Türkiye ile stratejik ve karşılıklı çıkara dayalı ilişki isteğini teyit ettim." ifadesini kullanan Michel, ekonomik ilişkiler, ulaşım ve güvenlik işbirliği alanlarında açık diyaloğun altını çizdi.
Michel, hukukun üstünlüğünün önemine işaret ederek, Türkiye'nin Ukrayna tahılının uluslararası piyasalara ulaştırılmasını sağlayan Karadeniz tahıl girişimindeki rolünü takdir ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
18:05
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