https://sputniknews.com.tr/20230607/ab-konseyi-baskani-michel-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmesini-degerlendirdi-1072153394.html

AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesine ilişkin stratejik ve karşılıklı çıkara dayalı... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T22:29+0300

2023-06-07T22:29+0300

2023-06-07T22:29+0300

politika

charles michel

recep tayyip erdoğan

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Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu."AB'nin Türkiye ile stratejik ve karşılıklı çıkara dayalı ilişki isteğini teyit ettim." ifadesini kullanan Michel, ekonomik ilişkiler, ulaşım ve güvenlik işbirliği alanlarında açık diyaloğun altını çizdi.Michel, hukukun üstünlüğünün önemine işaret ederek, Türkiye'nin Ukrayna tahılının uluslararası piyasalara ulaştırılmasını sağlayan Karadeniz tahıl girişimindeki rolünü takdir ettiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230607/cumhurbaskani-erdogan-ab-konseyi-baskani-michel-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi--1072145424.html

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charles michel, recep tayyip erdoğan