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https://sputniknews.com.tr/20230607/18-yasindaki-zuhal-ebrar-yildizin-olumune-neden-olan-polis-tahliye-edildi-1072109760.html
18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olan polis tahliye edildi
18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olan polis tahliye edildi
Beyoğlu'nda gasp şüphelilerine açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan polis memuru, tutuklulukta... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T00:06+0300
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istanbul
türkiye
beyoğlu
polis
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İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Yıldız'ın ailesi, tutuklu sanık A.D. ve taraf avukatları katıldı.Duruşmada, olay yerine ait görüntü kaydına ilişkin rapor ile olay yeri keşfi sonrası düzenlenen bilirkişi raporlarının dosyaya geldiği belirtildi.Yıldız'ın vurulduğu olayda polisin yakalamaya çalıştığı Hüseyin Yetkin ile Selçuk Çubuker duruşmada tanık olarak dinlendi.Hakkındaki soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Yetkin, ifadesinde, Çubuker ile olayın yaşandığı gün para meselesinden dolayı buluştuklarını kaydetti.Gasp suçundan arandıklarını ve çok sayıda hasımları olduğunu ifade eden Yetkin, olay anında yanlarına gelen sanık polis memurunu hasımlarından biri sandıklarını, bu nedenle kaçmaya başladıklarını söyledi.Olay gecesi Haliç Polis Merkezi'nde görev yapan tanık polis memuru Münir Bubekoğlu ise Selçuk Çubuker ve Hüseyin Yetkin’in 10 gün içinde 7-8 silahla yağma olayına karıştığını belirtti.Ölen Zuhal Ebrar Yıldız'ın annesi müdahil Dilek Yıldız, sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini ifade etti.Sanığın olaydan dolayı pişman olmadığını savunan Dilek Yıldız, kızının kasten ve bilerek vurulduğunu düşündüğünü kaydetti.Yıldız ailesinin avukatı Adnan Harman da sanık polis memurunun kıdemli ve deneyimli olduğunu vurgulayarak, "Sanığın müteveffayı gördüğü açıktır. Buna rağmen ateş ediyor. Ateş etmesi durumunda yaralama, ölüm olabileceğini görmüştür, atış neticesinde ölüm olmuştur. Olası kast vardır. Polis memurları, bazı suçlardan aranan şahıslara gerekli tedbiri aldıktan sonra müdahale edebilirlerdi." diye konuştu.Sanık avukatı ise müvekkilinin, hakkında yakalama kararı bulunan Selçuk Çubuker'i takipte olduğu için silah kullanma yetkisi bulunduğunu söyledi.Raporlarda, merminin yerden sekerek Yıldız'a isabet ettiğinin belirlendiğine vurgu yapan sanık avukatı, suç vasfının müvekkili lehine değiştiğini ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık polis memurunun sabit ikametgah sahibi olmasını ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak tahliyesini kararlaştırdı.Mahkeme, dinlenen tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "yağma" suçundan haklarında arama kararı bulunan iki firari şüphelinin bulundukları adrese ilişkin emniyete gelen ihbar üzerine 11 Aralık 2022'de Beyoğlu'nda sanık polis memuru A.D. ile 4 polisin harekete geçtiği belirtildi.Olay yerine ulaşan polislerin kaçan şüphelilere ateş açtığı sırada Yıldız'ın da aynı yerden yaya olarak geçtiği kaydedilen iddianamede, sanık A.D'nin şüphelilerin arkasından yere doğru 3 el ateş ettiği, bu mermilerden birinin yerden sekip Yıldız'ın sırtına isabet ederek ölümüne sebep olduğu aktarıldı.İddianamede, sanık polis memuru A.D'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20221213/beyoglunda-1-kisinin-oldugu-olaya-iliskin-1-polis-tutuklandi-1064510198.html
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istanbul, beyoğlu, polis
istanbul, beyoğlu, polis

18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olan polis tahliye edildi

00:06 07.06.2023
© Zuhal Ebrar Yıldız/TwitterZuhal Ebrar Yıldız
Zuhal Ebrar Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© Zuhal Ebrar Yıldız/Twitter
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Beyoğlu'nda gasp şüphelilerine açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan polis memuru, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.
İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Yıldız'ın ailesi, tutuklu sanık A.D. ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada, olay yerine ait görüntü kaydına ilişkin rapor ile olay yeri keşfi sonrası düzenlenen bilirkişi raporlarının dosyaya geldiği belirtildi.
Yıldız'ın vurulduğu olayda polisin yakalamaya çalıştığı Hüseyin Yetkin ile Selçuk Çubuker duruşmada tanık olarak dinlendi.
Hakkındaki soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Yetkin, ifadesinde, Çubuker ile olayın yaşandığı gün para meselesinden dolayı buluştuklarını kaydetti.
Gasp suçundan arandıklarını ve çok sayıda hasımları olduğunu ifade eden Yetkin, olay anında yanlarına gelen sanık polis memurunu hasımlarından biri sandıklarını, bu nedenle kaçmaya başladıklarını söyledi.
Olay gecesi Haliç Polis Merkezi'nde görev yapan tanık polis memuru Münir Bubekoğlu ise Selçuk Çubuker ve Hüseyin Yetkin’in 10 gün içinde 7-8 silahla yağma olayına karıştığını belirtti.
Ölen Zuhal Ebrar Yıldız'ın annesi müdahil Dilek Yıldız, sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini ifade etti.
Sanığın olaydan dolayı pişman olmadığını savunan Dilek Yıldız, kızının kasten ve bilerek vurulduğunu düşündüğünü kaydetti.
Yıldız ailesinin avukatı Adnan Harman da sanık polis memurunun kıdemli ve deneyimli olduğunu vurgulayarak, "Sanığın müteveffayı gördüğü açıktır. Buna rağmen ateş ediyor. Ateş etmesi durumunda yaralama, ölüm olabileceğini görmüştür, atış neticesinde ölüm olmuştur. Olası kast vardır. Polis memurları, bazı suçlardan aranan şahıslara gerekli tedbiri aldıktan sonra müdahale edebilirlerdi." diye konuştu.
Sanık avukatı ise müvekkilinin, hakkında yakalama kararı bulunan Selçuk Çubuker'i takipte olduğu için silah kullanma yetkisi bulunduğunu söyledi.
Raporlarda, merminin yerden sekerek Yıldız'a isabet ettiğinin belirlendiğine vurgu yapan sanık avukatı, suç vasfının müvekkili lehine değiştiğini ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık polis memurunun sabit ikametgah sahibi olmasını ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak tahliyesini kararlaştırdı.
Mahkeme, dinlenen tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "yağma" suçundan haklarında arama kararı bulunan iki firari şüphelinin bulundukları adrese ilişkin emniyete gelen ihbar üzerine 11 Aralık 2022'de Beyoğlu'nda sanık polis memuru A.D. ile 4 polisin harekete geçtiği belirtildi.
Olay yerine ulaşan polislerin kaçan şüphelilere ateş açtığı sırada Yıldız'ın da aynı yerden yaya olarak geçtiği kaydedilen iddianamede, sanık A.D'nin şüphelilerin arkasından yere doğru 3 el ateş ettiği, bu mermilerden birinin yerden sekip Yıldız'ın sırtına isabet ederek ölümüne sebep olduğu aktarıldı.
İddianamede, sanık polis memuru A.D'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Polis, olay yeri, girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
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Beyoğlu'nda 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 1 polis tutuklandı
13 Aralık 2022, 01:47
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