https://sputniknews.com.tr/20230607/-onlyfans-sitesine-ulasilamiyor--1072149124.html

OnlyFans sitesine ulaşılamıyor

OnlyFans sitesine ulaşılamıyor

Daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) kapatılması için şikayet kampanyası başlatılan yetişkin içerik platformu OnlyFans'a Türkiye'den erişim... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T20:31+0300

2023-06-07T20:31+0300

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türkiye

cimer

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

onlyfans

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Erotik içerik üreticilerinin ve takipçileri tarafından kullanılan sosyal medya platformu Onlyfans için başlatılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) şikayet kampanyasının ardından siteye eriş sağlanamıyor.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Uygulanan bir karar bulunamadı" ifadesi yer aldı.OnlyFans'ın kapatılması için yeni bir kampanya başlatılmış ve birçok sosyal medya kullanıcısı, CİMER'e şikayette bulunmuştu.

türkiye

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cimer, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), onlyfans