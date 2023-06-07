https://sputniknews.com.tr/20230607/-onlyfans-sitesine-ulasilamiyor--1072149124.html
OnlyFans sitesine ulaşılamıyor
OnlyFans sitesine ulaşılamıyor
Daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) kapatılması için şikayet kampanyası başlatılan yetişkin içerik platformu OnlyFans'a Türkiye'den erişim... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T20:31+0300
2023-06-07T20:31+0300
2023-06-07T20:34+0300
türkiye
cimer
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
onlyfans
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Erotik içerik üreticilerinin ve takipçileri tarafından kullanılan sosyal medya platformu Onlyfans için başlatılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) şikayet kampanyasının ardından siteye eriş sağlanamıyor.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Uygulanan bir karar bulunamadı" ifadesi yer aldı.OnlyFans'ın kapatılması için yeni bir kampanya başlatılmış ve birçok sosyal medya kullanıcısı, CİMER'e şikayette bulunmuştu.
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cimer, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), onlyfans
cimer, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), onlyfans
OnlyFans sitesine ulaşılamıyor
20:31 07.06.2023 (güncellendi: 20:34 07.06.2023) Abone ol
Daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) kapatılması için şikayet kampanyası başlatılan yetişkin içerik platformu OnlyFans'a Türkiye'den erişim sağlanamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Erotik içerik üreticilerinin ve takipçileri tarafından kullanılan sosyal medya platformu Onlyfans için başlatılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) şikayet kampanyasının ardından siteye eriş sağlanamıyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Uygulanan bir karar bulunamadı" ifadesi yer aldı.
OnlyFans'ın kapatılması için yeni bir kampanya başlatılmış ve birçok sosyal medya kullanıcısı, CİMER'e şikayette bulunmuştu.