Zehirli 'uğur böceği örümceği' bir şehirde daha görüldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Durmuş Yılmaz: Mehmet Şimşek'in eli serbest bırakılabilir ki o konuda da fazla emin değilim
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi ne gösteriyor?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine'nin yeni bakanları görevlerini devralıyor
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Dr. Çitilci: Politika faizinde önce 'bekle-gör', sonra da artış olabilir
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türk dış politikasında Hakan Fidan dönemi
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
CHP'de ne olacak?
18:33
86 dk
Z RAPORU
Dünya Çevre Günü
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kılıçdaroğlu'nun 'yola devam' kararı parti içinde nasıl yorumlandı?
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni kabine ilk kez toplanıyor
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Şampiyon Galatasaray derbiden de mutlu ayrıldı
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230606/zehirli-ugur-bocegi-orumcegi-bir-sehirde-daha-goruldu-1072073175.html
Zehirli 'uğur böceği örümceği' bir şehirde daha görüldü
Zehirli 'uğur böceği örümceği' bir şehirde daha görüldü
Denizli’de zehirli örümcek türleri arasında yer alan uğur böceği örümceği görüldü. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T11:47+0300
2023-06-06T11:47+0300
yaşam
örümcek
denizli
böcek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072073018_0:218:1200:892_1920x0_80_0_0_1dffe1923fd71f565f4797ef1ad123cb.jpg
Denizli’de Pamukkale ilçesine bağlı Irlığanlı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Mulcar, mahalledeki bir duvar üzerinde, görüntüsüyle diğer örümceklerden farklı bir örümceği gördü. Mulcar2ın yaptığı araştırmada uğur böceği örümceği olduğunu öğrendiği türün, dünyada zehirli örümcek türleri arasında yer aldığı belirtildi.Örümceğin fotoğrafını çeken Mulcar, internet üzerinden yaptığı aramada zehirli uğur böceği örümceği olduğunu öğrendi. Uğur böceği gibi benekleri olan örümceği gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Mulcar, “Mahalle de gezerken duvarın birinde gözüme çok farklı bir örümcek çarptı. Cep telefonumda resmini çekip internetten arama yaptım. Gördüğüm örümceğin zehirli uğur böceği örümceği olduğunu tespit ettim. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Müdürlüğü yetkililere haber verdim. Bulduğum örümceği gelen ekiplere teslim ettim” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230529/izmit-korfezinde-kimyasal-reaksiyon-zehirli-gazlar-sehrin-uzerine-yayildi-1071724702.html
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072073018_0:106:1200:1005_1920x0_80_0_0_03439ccdb224cfd4260f20171a55be38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
örümcek, denizli, böcek
örümcek, denizli, böcek

Zehirli 'uğur böceği örümceği' bir şehirde daha görüldü

11:47 06.06.2023
© İHAZehirli uğur böceği örümceği bir şehirde daha görüldü
Zehirli uğur böceği örümceği bir şehirde daha görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© İHA
Abone olTelegram
Denizli’de zehirli örümcek türleri arasında yer alan uğur böceği örümceği görüldü.
Denizli’de Pamukkale ilçesine bağlı Irlığanlı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Mulcar, mahalledeki bir duvar üzerinde, görüntüsüyle diğer örümceklerden farklı bir örümceği gördü. Mulcar2ın yaptığı araştırmada uğur böceği örümceği olduğunu öğrendiği türün, dünyada zehirli örümcek türleri arasında yer aldığı belirtildi.

Örümceğin fotoğrafını çeken Mulcar, internet üzerinden yaptığı aramada zehirli uğur böceği örümceği olduğunu öğrendi. Uğur böceği gibi benekleri olan örümceği gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Mulcar, “Mahalle de gezerken duvarın birinde gözüme çok farklı bir örümcek çarptı. Cep telefonumda resmini çekip internetten arama yaptım. Gördüğüm örümceğin zehirli uğur böceği örümceği olduğunu tespit ettim. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Müdürlüğü yetkililere haber verdim. Bulduğum örümceği gelen ekiplere teslim ettim” dedi.
İzmit Körfezi'nde kimyasal reaksiyon: Zehirli gazlar şehrin üzerine yayıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
TÜRKİYE
İzmit Körfezi'nde kimyasal reaksiyon: Zehirli gazlar şehrin üzerine yayıldı
29 Mayıs, 12:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала