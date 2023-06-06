https://sputniknews.com.tr/20230606/zehirli-ugur-bocegi-orumcegi-bir-sehirde-daha-goruldu-1072073175.html

Zehirli 'uğur böceği örümceği' bir şehirde daha görüldü

Zehirli 'uğur böceği örümceği' bir şehirde daha görüldü

Denizli’de zehirli örümcek türleri arasında yer alan uğur böceği örümceği görüldü. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T11:47+0300

2023-06-06T11:47+0300

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yaşam

örümcek

denizli

böcek

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Denizli’de Pamukkale ilçesine bağlı Irlığanlı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Mulcar, mahalledeki bir duvar üzerinde, görüntüsüyle diğer örümceklerden farklı bir örümceği gördü. Mulcar2ın yaptığı araştırmada uğur böceği örümceği olduğunu öğrendiği türün, dünyada zehirli örümcek türleri arasında yer aldığı belirtildi.Örümceğin fotoğrafını çeken Mulcar, internet üzerinden yaptığı aramada zehirli uğur böceği örümceği olduğunu öğrendi. Uğur böceği gibi benekleri olan örümceği gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Mulcar, “Mahalle de gezerken duvarın birinde gözüme çok farklı bir örümcek çarptı. Cep telefonumda resmini çekip internetten arama yaptım. Gördüğüm örümceğin zehirli uğur böceği örümceği olduğunu tespit ettim. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Müdürlüğü yetkililere haber verdim. Bulduğum örümceği gelen ekiplere teslim ettim” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230529/izmit-korfezinde-kimyasal-reaksiyon-zehirli-gazlar-sehrin-uzerine-yayildi-1071724702.html

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