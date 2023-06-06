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Yeni kabinenin ilk toplantısı: Gündemde hangi konular var?
Yeni kabinenin ilk toplantısı: Gündemde hangi konular var?
Yeni kabinenin ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak. Yeni dönemde enflasyon ile mücadeleye öncelik verilmesi... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T06:43+0300
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türkiye
kabine
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı kabinesi
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönem kabinesi bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısını yapacak olan yeni kabine Türkiye'nin yol haritasını ele alacak.NTV'nin haberine göre, toplantıda önemli başlıklar masada olacak. Öncelikli gündemin ekonomideki son durum olması bekleniyor. Kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek. Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı. Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor. Dış politikadaki başlıklarCumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı. Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü. Kabine bir araya geldiğinde de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.
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kabine ne zaman, yeni kabine toplantısı, kabine gündem, kabine başlıklar, kabine topltantısı
kabine ne zaman, yeni kabine toplantısı, kabine gündem, kabine başlıklar, kabine topltantısı

Yeni kabinenin ilk toplantısı: Gündemde hangi konular var?

06:43 06.06.2023
© AAKabine
Kabine - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AA
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Yeni kabinenin ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak. Yeni dönemde enflasyon ile mücadeleye öncelik verilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönem kabinesi bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısını yapacak olan yeni kabine Türkiye'nin yol haritasını ele alacak.
NTV'nin haberine göre, toplantıda önemli başlıklar masada olacak. Öncelikli gündemin ekonomideki son durum olması bekleniyor. Kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek.
Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı.
Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.

Dış politikadaki başlıklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı.
Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü. Kabine bir araya geldiğinde de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
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