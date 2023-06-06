https://sputniknews.com.tr/20230606/yeni-cumhurbaskanligi-kabinesinin-ilk-toplantisi-sona-erdi-1072099266.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T19:36+0300

2023-06-06T19:36+0300

2023-06-06T19:47+0300

politika

kabine toplantısı

recep tayyip erdoğan

son dakika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072088967_0:155:3299:2010_1920x0_80_0_0_15602a55b0c971f4260f08338b1340c6.jpg

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Toplantı 4 saat 10 dakika sürdü.Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından detaylar şöyle:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, son dakika