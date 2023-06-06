https://sputniknews.com.tr/20230606/yeni-cumhurbaskanligi-kabinesinin-ilk-toplantisi-sona-erdi-1072099266.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T19:36+0300
2023-06-06T19:36+0300
2023-06-06T19:47+0300
politika
kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan
son dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Toplantı 4 saat 10 dakika sürdü.Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından detaylar şöyle:
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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, son dakika
kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, son dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır
19:36 06.06.2023 (güncellendi: 19:47 06.06.2023) Abone ol
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Toplantı 4 saat 10 dakika sürdü.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından detaylar şöyle:
"Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır. Seçimler gelir geçer bunlar demokrasinin olmazsa olmazlarıdır