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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230606/ukrayna-uluslararasi-adalet-divaninda-rusya-aleyhine-actigi-dava-ile-ilgili-kanit-sunamadi-1072097602.html
‘Ukrayna, Uluslararası Adalet Divanı’nda Rusya aleyhine açtığı dava ile ilgili kanıt sunamadı’
‘Ukrayna, Uluslararası Adalet Divanı’nda Rusya aleyhine açtığı dava ile ilgili kanıt sunamadı’
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin, Ukrayna’nın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Donbass ve Kırım ile ilgili Rusya’ya... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T18:43+0300
2023-06-06T18:43+0300
ukrayna krizi
rusya
uluslararası adalet divanı
dava
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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gennadiy Kuzmin, Sputnik’e demecinde Ukrayna’nın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Donbass ve Kırım ile ilgili Rusya’ya karşı 2017'de açtığı dava ile ilgili ikna edici bir şekilde kanıt sunamadığını söyledi.Ukrayna’nın Donbass ve Kırım’daki olaylar ile ilgili Rusya’ya karşı 2017'de açtığı ve Uluslararası Adalet Divanı'nda bugün görülmeye başlayan dava ile ilgili bilgi aktaran Kuzmin, “Ukrayna tarafının performansı beni hayal kırıklığına uğrattı. Çok daha profesyonel bir sunuma, daha argümanlara dayalı bir pozisyona, daha ciddi kanıtlara hazırdım. Aslında, ilk iddianın sunulduğu zamanki mevcut argümanların sınırlarının ötesine geçmediler. İkna edici kanıt sağlayamadılar” diye konuştu.Rus diplomat, bu duruşmanın davanın esasına ilişkin olduğundan, özellikle bu aşamada davacının dayandığı iddialara ilişkin ikna edici kanıtlar sunması beklenmekte olduğunu sözlerine ekledi.Duruşma sırasında Ukrayna heyetinden bir temsilci, Rusya’nın Malezya Havayolları’na ait MH17 yolcu uçağının düşürülmesi olayında ilgisi olduğunu iddia etti. Ona göre Rusya, 2014 yılında Donbass'taki milisleri finanse ediyordu ve aralarında MH17'nin düşürüldüğü silahın da bulunduğu silahları sağladı. Ukrayna heyetinin temsilcisi, Rusya’nın böylece Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi ihlal ettiğini savundu.Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014’te Donetsk yakınlarında içindeki 298 kişiyle düşürülmüş ve olay sonucunda kurtulan olmamıştı. Kiev kazadan milisleri sorumlu tutmuştu, milisler ise ellerinde böyle bir irtifada olan uçağı düşürecek silah olmadığını bildirmişti.Lahey Mahkemesi, Rusya vatandaşları İgor Girkin ve Sergey Dubinskiy ile Ukraynalı Leonid Harçenko’yu, MH17 yolcu uçağının düşürülmesi ve 298 yolcunun ölmesinden suçlu bularak gıyabında ömür boyu hapse mahkum etmişti, fakat uçağın düşürülmesi ile Rusya arasında doğrudan bir bağ kurmamıştı.Rus tarafının yapacağı açıklamalar ise perşembe günü dinlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20230606/duma-baskani-volodin-ukraynanin-karsi-saldirisinin-basarili-olma-sansi-yok-1072095610.html
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rusya, uluslararası adalet divanı, dava
rusya, uluslararası adalet divanı, dava

‘Ukrayna, Uluslararası Adalet Divanı’nda Rusya aleyhine açtığı dava ile ilgili kanıt sunamadı’

18:43 06.06.2023
© http://ru.wikipedia.org/Uluslararası Adalet Divanı
Uluslararası Adalet Divanı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© http://ru.wikipedia.org/
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin, Ukrayna’nın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Donbass ve Kırım ile ilgili Rusya’ya karşı 2017'de açtığı dava ile ilgili ikna edici bir şekilde kanıt sunamadığını belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gennadiy Kuzmin, Sputnik’e demecinde Ukrayna’nın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Donbass ve Kırım ile ilgili Rusya’ya karşı 2017'de açtığı dava ile ilgili ikna edici bir şekilde kanıt sunamadığını söyledi.
Ukrayna’nın Donbass ve Kırım’daki olaylar ile ilgili Rusya’ya karşı 2017'de açtığı ve Uluslararası Adalet Divanı'nda bugün görülmeye başlayan dava ile ilgili bilgi aktaran Kuzmin, “Ukrayna tarafının performansı beni hayal kırıklığına uğrattı. Çok daha profesyonel bir sunuma, daha argümanlara dayalı bir pozisyona, daha ciddi kanıtlara hazırdım. Aslında, ilk iddianın sunulduğu zamanki mevcut argümanların sınırlarının ötesine geçmediler. İkna edici kanıt sağlayamadılar” diye konuştu.
Rus diplomat, bu duruşmanın davanın esasına ilişkin olduğundan, özellikle bu aşamada davacının dayandığı iddialara ilişkin ikna edici kanıtlar sunması beklenmekte olduğunu sözlerine ekledi.
Duruşma sırasında Ukrayna heyetinden bir temsilci, Rusya’nın Malezya Havayolları’na ait MH17 yolcu uçağının düşürülmesi olayında ilgisi olduğunu iddia etti. Ona göre Rusya, 2014 yılında Donbass'taki milisleri finanse ediyordu ve aralarında MH17'nin düşürüldüğü silahın da bulunduğu silahları sağladı. Ukrayna heyetinin temsilcisi, Rusya’nın böylece Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi ihlal ettiğini savundu.
Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014’te Donetsk yakınlarında içindeki 298 kişiyle düşürülmüş ve olay sonucunda kurtulan olmamıştı. Kiev kazadan milisleri sorumlu tutmuştu, milisler ise ellerinde böyle bir irtifada olan uçağı düşürecek silah olmadığını bildirmişti.
Lahey Mahkemesi, Rusya vatandaşları İgor Girkin ve Sergey Dubinskiy ile Ukraynalı Leonid Harçenko’yu, MH17 yolcu uçağının düşürülmesi ve 298 yolcunun ölmesinden suçlu bularak gıyabında ömür boyu hapse mahkum etmişti, fakat uçağın düşürülmesi ile Rusya arasında doğrudan bir bağ kurmamıştı.
Rus tarafının yapacağı açıklamalar ise perşembe günü dinlenecek.
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