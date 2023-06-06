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https://sputniknews.com.tr/20230606/tuikten-haziran-ayi-enflasyonu-icin-karar-yeni-tarih-verildi-1072072389.html
TÜİK'ten 'haziran ayı enflasyonu' için karar: Yeni tarih verildi
TÜİK'ten 'haziran ayı enflasyonu' için karar: Yeni tarih verildi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), daha önce 3 Temmuz olarak planlanan haziran ayı enflasyon rakamları açıklamasının, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T11:34+0300
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ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
kurban bayramı
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TÜİK'ten yapılan açıklamada, haziran ayı enflasyon verilerinin ilan takvimine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 3 Temmuz'da yayımlanacağı duyurulan 'Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2023 Haber Bültenleri'nin, Kurban Bayramı tatili nedeniyle TÜİK'e fiyat raporlayan iş yerlerinden fiyatların gecikmeli gelecek olması sebebiyle 5 Temmuz saat 10.00'da yayımlanacağı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230605/tuik-mayis-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1072017733.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon, kurban bayramı
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon, kurban bayramı

TÜİK'ten 'haziran ayı enflasyonu' için karar: Yeni tarih verildi

11:34 06.06.2023
© AATÜİK
TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), daha önce 3 Temmuz olarak planlanan haziran ayı enflasyon rakamları açıklamasının, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
TÜİK'ten yapılan açıklamada, haziran ayı enflasyon verilerinin ilan takvimine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 3 Temmuz'da yayımlanacağı duyurulan 'Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2023 Haber Bültenleri'nin, Kurban Bayramı tatili nedeniyle TÜİK'e fiyat raporlayan iş yerlerinden fiyatların gecikmeli gelecek olması sebebiyle 5 Temmuz saat 10.00'da yayımlanacağı ifade edildi.
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
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TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı: Yüzde 40'ın altında
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