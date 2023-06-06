https://sputniknews.com.tr/20230606/tobbun-mayista-onayladigi-sanayi-kapasite-raporu-sayisi-yillik-bazda-yuzde-223-artti-1072068714.html
TOBB'un mayısta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 22.3 arttı
TOBB'un mayısta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 22.3 arttı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından mayısta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 22.3 artışla 4 bin 137 oldu. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T10:21+0300
2023-06-06T10:21+0300
2023-06-06T10:21+0300
ekonomi
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
ekonomi
sanayi
kapasite
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TOBB, mayıs ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.Buna göre, mayısta onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 22.3 yükselerek 4 bin 137'ye çıktı.En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 5 il İstanbul (1081), Ankara (305), İzmir (258), Bursa (226) ve Kocaeli (168) olarak sıralandı.Mayıs 2022'de 91 bin 391 olan TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı, geçen ay yüzde 6,2 yükselerek 97 bin 64'e ulaştı. Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 5,3 artışla 3 milyon 943 bin 161 olarak hesaplandı.
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türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), ekonomi, sanayi, kapasite
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), ekonomi, sanayi, kapasite
TOBB'un mayısta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 22.3 arttı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından mayısta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 22.3 artışla 4 bin 137 oldu.
TOBB, mayıs ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.
Buna göre, mayısta onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 22.3 yükselerek 4 bin 137'ye çıktı.
En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 5 il İstanbul (1081), Ankara (305), İzmir (258), Bursa (226) ve Kocaeli (168) olarak sıralandı.
Mayıs 2022'de 91 bin 391 olan TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı, geçen ay yüzde 6,2 yükselerek 97 bin 64'e ulaştı. Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 5,3 artışla 3 milyon 943 bin 161 olarak hesaplandı.