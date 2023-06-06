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Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T00:39+0300
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TFF'den yapılan açıklamaya göre şampiyon Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdivenlerin boş bırakılmaması ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye gönderildi.Fenerbahçe ile Bitexen Giresunspor, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disipline verilirken, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle kurula yollandı.MKE Ankaragücü ile Yukatel Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenlerinden disipline sevk edildi.Hukuk Müşavirliği, ayrıca HangiKredi Ümraniyepor Teknik Direktörü Mustafa Er, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.Konyaspor idarecileri İbrahim Şahin ile Ali Camgöz de disipline verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230605/tff-baskani-buyukeksi-futbolun-ekonomisi-ve-surdurulebilirlik-acisindan-buyuk-bir-sikinti-var-1072060385.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk
türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

00:39 06.06.2023
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre şampiyon Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdivenlerin boş bırakılmaması ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye gönderildi.
Fenerbahçe ile Bitexen Giresunspor, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disipline verilirken, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle kurula yollandı.
MKE Ankaragücü ile Yukatel Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenlerinden disipline sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği, ayrıca HangiKredi Ümraniyepor Teknik Direktörü Mustafa Er, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.
Konyaspor idarecileri İbrahim Şahin ile Ali Camgöz de disipline verildi.
TFF Başkanı Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
SPOR
TFF Başkanı Büyükekşi: Futbolun ekonomisi ve sürdürülebilirlik açısından büyük bir sıkıntı var
Dün, 23:55
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