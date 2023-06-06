https://sputniknews.com.tr/20230606/super-ligden-9-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1072061338.html

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T00:39+0300

2023-06-06T00:39+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

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TFF'den yapılan açıklamaya göre şampiyon Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdivenlerin boş bırakılmaması ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye gönderildi.Fenerbahçe ile Bitexen Giresunspor, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disipline verilirken, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle kurula yollandı.MKE Ankaragücü ile Yukatel Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenlerinden disipline sevk edildi.Hukuk Müşavirliği, ayrıca HangiKredi Ümraniyepor Teknik Direktörü Mustafa Er, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.Konyaspor idarecileri İbrahim Şahin ile Ali Camgöz de disipline verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230605/tff-baskani-buyukeksi-futbolun-ekonomisi-ve-surdurulebilirlik-acisindan-buyuk-bir-sikinti-var-1072060385.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk