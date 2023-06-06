Sırrı Sakık'tan Kılıçdaroğlu'na: 'Mahkemede müfteri olarak hesabını vereceksiniz'
21:49 06.06.2023 (güncellendi: 21:52 06.06.2023)
© AATBMM’de 28. Dönem Milletvekilleri yemin töreni yapıldı. Törende Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık yemin etti.
© AA
Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine verdiği yanıtta, "Sizden bu çirkin iddialarınızla ilgili video, kayıt, ses, belge veya herhangi bir şey varsa sunmanızı bekliyorum. Aksi takdirde mahkemede iftiracı olarak hesap vereceksiniz" dedi.
Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde Babala TV'de kendisi hakkında söylediği sözlere tepki gösterdi
Kılıçdaroğlu'na iddiasını ispatlaması çağrısında bulunan Sakık, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur seçimleri öncesinde şahsıma yönelik ağır ithamlarda bulundunuz. Ben sürecin hassasiyetinden ve halkın umudundan dolayı seçim sonucunu beklemeyi tercih ettim. İktidarı “onun diliyle” yeneceğim, milliyetçilere şirin gözükeceğim derken bize kalan sizin gerçeklikle alakası olmayan iftira diliniz oldu. Açık çağrımıza, onlarca yıllık parlamento mesaimize rağmen sözlerinizi düzeltme nezaketinizde bile bulunmadınız.
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur seçimleri öncesinde şahsıma yönelik ağır ithamlarda bulundunuz. Ben sürecin hassasiyetinden ve halkın umudundan dolayı seçim sonucunu beklemeyi tercih ettim. İktidarı “onun diliyle” yeneceğim, milliyetçilere şirin gözükeceğim derken bize kalan… pic.twitter.com/XtuHw0KjKP— sırrısakık (@sakiksirri) June 6, 2023
Kılıçdaroğlu'nun "Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir" tweet'ini paylaşan Sakık, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kemal Bey, bana yönelik özel savaş medyasının dilini kullanırken ben Ağrı köylerinde ikinci tur için seçim çalışmalarındaydım ve aynı süreçte bana verilen 5 yıl 10 ay ceza haberini de almıştım. Şimdi sizin iddianıza birkaç not eklemek isterim. Evet ben derin devleti çok iyi bilirim, eski tanışırız. Siz 1990’lı yıllarda SSK bürokratıyken bizim köylerimiz yakılmış, arkadaşlarımız, halkımız katledilmişti. Asit kuyularında, toplu mezarlarda yakınlarımızı teşhis ediyorduk. Sizin hiçbir risk almadığınız yıllarda ben abimin kanını kaldırımdan silmeye çalışıyordum, DGM’de idamla yargılanıyordum. Dilerim size “derinden” bilgiler getiren “dürüst ve namuslu bürokratlar” bu bilgileri de getirmiştir. Şimdi size düşen “dürüst ve namuslu bir siyasi lider” olarak bana yönelik iftiralarınız ispatlamaktır. İkinci tur öncesi muhattabınız ve rakibinize yaptığınız şu çağrıyı da iliştiriyorum. Sizden bu çirkin iddialarınızla ilgili video, kayıt, ses, belge veya her ne varsa sunmanızı bekliyorum. Aksi taktirde mahkemede müfteri olarak hesabını vereceksiniz.
Kemal Bey, bana yönelik özel savaş medyasının dilini kullanırken ben Ağrı köylerinde ikinci tur için seçim çalışmalarındaydım ve aynı süreçte bana verilen 5 yıl 10 ay ceza haberini de almıştım.— sırrısakık (@sakiksirri) June 6, 2023
Şimdi sizin iddianıza birkaç not eklemek isterim. Evet ben derin devleti çok iyi… pic.twitter.com/XC8Y7F7JQX