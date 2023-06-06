https://sputniknews.com.tr/20230606/sinan-ogan-kimseye-sir-degil-simdiden-ilan-ediyorum-2028-secimlerinde-cumhurbaskani-adayiyim-1072101256.html

Sinan Oğan: Kimseye sır değil, şimdiden ilan ediyorum, 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıyım

Sinan Oğan: Kimseye sır değil, şimdiden ilan ediyorum, 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıyım

Sinan Oğan, "Kimseye sır değil, şimdiden ilan ediyorum, 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıyım. Bizi bugün eleştirenler yarın 'haklısın' diyecektir" dedi. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T20:46+0300

2023-06-06T20:46+0300

2023-06-06T21:06+0300

politika

sinan oğan

haber global

buket aydın

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Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin konuğu Sinan Oğan, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Oğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:'Ben sorumluluk sahibi bir devlet adamıyım'"Bize niye kızıyor insanlar? Ben CHP ile yol yürümek zorunda mıyım? Sahada çalışaydınız, hiç olmazsa Meclis çoğunluğunu kazanaydınız. Ankara Çankaya'ya birtakım şaibeli isimleri aday yapmışsınız. Sonra da diyorsunuz ki Sinan Oğan bize destek ver. Yürümez ki bu sistem. Bu sistem işlemezdi, Türkiye büyük bir krize giderdi. Ben sorumluluk sahibi devlet adamıyım, Türkiye'yi böyle bir maceraya sürükleyemezdim. Ben destek versem Kılıçdaroğlu kazanabilirdi ama bu belli olmazdı. Siz tek başınıza girin, belki o zaman anca kazanırsınız. Benim eşime, çocuklarıma tehdit ve hakaret mailleri geldi. Bu linç kültürüyle hiçbir yere gidemezler. Önce kendilerine çeki düzen versinler."'Bize saldıran kitlenin normalde bize teşekkür etmemiz lazım'"Gazeteci tarafsız olmalıdır, Türk basınının trol kafasından kurtulması lazım. Yıllardır girdiği her seçimi kaybeden bir kitle var, sinirli, moralsiz. Muharrem İnce'nin çekilmesinden sonra bir güruh bana saldırıp benim de çekilmemi sağlamaya çalıştı. Beni bir açıklama yaptım, "Benim oyuma ihtiyaç duyacaksınız, bu kadar saldırmayın, yarın lazım olur" dedim. Kim kalesine gol atmış oldu? Seçimlerin ikinci tura kalacağını bir tek biz öngördük. Yüzde 11-12 civarında bir oy bekliyorduk. Biz sandıkların hepsine sahip olamadık, öyle bir organizasyonumuz yoktu, sandıkta ne oldu bilmiyoruz. Bize saldıran kitlenin normalde bize teşekkür etmemiz lazım. Biz olmasaydık seçimler ilk turda bitecekti. İkinci şansı biz çıkardık. Bizim sayemizde sayın Kılıçdaroğlu ikinci bir şansı yakaladı ve kullanamadı. Sevgili muhalif kitle, siz hıncınızı benden çıkarmayın, ben demokratik tercihimi kullandım. Biz gerçek anlamda istişarede bulunduk, Cumhur İttifakı'nı destekleyelim diyenler çoğunluktaydı, Millet İttifakı diyenler de vardı. Tarafsız kalalım diyenler oldu, ben buna çok sıcak bakmadım."'Ümit Özdağ'ın Cumhur İttifakı'ndan İçişleri Bakanlığı talebi oldu'"Sayın Ümit Özdağ ile son dakikaya kadar tüm bu süreçleri konuştuk. Ümit Özdağ'a sürpriz değil, ben Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğimi söyledim. Özdağ da AK Parti ile görüşmek istedi, görüşmede kendisinin içişleri bakanlığı talebi oldu, karşılanmadığı için sayın Özdağ destek vermedi. Bana en son tarafsız kalacağını söylemişti. Biz ikinci turda tarafsız kalacağız demedik."'Bir sonraki seçimde aday olacağım'"Kimseye sır değil, şimdiden ilan ediyorum, 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıyım. Bizi bugün eleştirenler yarın 'haklısın' diyecektir. Ben MHP'den ihraç edildikten sonra hiçbir partiye gitmedim. O zaman AK Parti'den de CHP'den de teklif aldım. Her defasında eleştirildim. 'O partiye gideyim, bu partiye gideyim' tarzında bir siyaset ve yaşam tarzım yok. Şimdi niye o zaman Cumhur İttifakı'nı destekledin diyecekler. Tarafsız kalmak bir seçenek değil. Böyle bir ortamda ben gelecek planlaması yapıyorum, niye tarafsız kalayım ki?"

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