https://sputniknews.com.tr/20230606/selvi-imamoglu-bastiriyor-ama-cesur-degil-chp-genel-baskanligi-icin-aciktan-bayrak-acamiyor-1072066957.html
Selvi: İmamoğlu bastırıyor ama cesur değil, CHP Genel Başkanlığı için açıktan bayrak açamıyor
Selvi: İmamoğlu bastırıyor ama cesur değil, CHP Genel Başkanlığı için açıktan bayrak açamıyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, "Değişime... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T09:49+0300
2023-06-06T09:49+0300
2023-06-06T09:49+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu
parti
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, "Değişime öncelik edebilirim" dediğini yazarken, "İmamoğlu'nun yeterince cesur olmadığını" savundu.Selvi, bugünkü yazısında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230602/28-mayis-gecesi-kilicdaroglu-ve-imamoglu-tartisti-iddiasi-uysal-kadar-katkimiz-yok-mu-1071915178.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, parti
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, parti
Selvi: İmamoğlu bastırıyor ama cesur değil, CHP Genel Başkanlığı için açıktan bayrak açamıyor
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, "Değişime öncelik edebilirim" dediğini iddia etti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, "Değişime öncelik edebilirim" dediğini yazarken, "İmamoğlu'nun yeterince cesur olmadığını" savundu.
Selvi, bugünkü yazısında
şunları kaydetti:
"İmamoğlu ikna olmadı. Tam aksine ısrarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ikinci kez görüşmek zorunda kaldı. Çünkü Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti. Genel Başkanlık yetkisini kullanarak savuşturmaya çalışıyor. Bir ölçüde başarılı da oldu. Seçimi lider kazanır ya da lider kaybeder. Seçimden sonra CHP yönetiminin tamamı istifa etti, bir tek Kılıçdaroğlu çekilmedi. En başta Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi gerekiyordu. Seçimden sonra, '10 yıl daha buradayım' demişti. Ama şu anda en zayıf dönemini yaşıyor. İmamoğlu da bunun farkında. O nedenle bastırıyor ama İmamoğlu yeterince cesur değil. CHP Genel Başkanlığı için açıktan bayrak açamıyor. Bütün şartlar hazır olsun, ben CHP Genel Başkanı olayım istiyor. Ama siyasette Abdullah Gül ile anılan bu model bitti. Mücadele edip kazanan Erdoğan modeli geçerli."